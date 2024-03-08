Зеленський присвоїв ім'я "Гетьман Іван Виговський" турецькому корвету для ВМС України
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння корвету класу "Ада", виготовленому для України Туреччиною, назви "Гетьман Іван Виговський".
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння імені "Гетьман Іван Виговський" корвету класу Ada, який для України виготовила Туреччина, передає УНН.
"Присвоїти корвету класу "Ada" Військово-Морських Сил Збройних Сил України ім’я гетьмана Івана Виговського та надалі іменувати цей корвет — корвет "Гетьман Іван Виговський", - йдеться в указі №150/2024, який оприлюднений на сайті ОП.
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Президент України Володимир Зеленський прибув до Стамбула, щоб зустрітися з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.
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Як повідомили в ОП, 8 березня 2024 року Президент України відвідає Туреччину. Під час візиту Володимир Зеленський зустрінеться із Президентом Реджепом Таїпом Ердоганом, щоб обговорити теми Формули миру, організації Саміту миру, безпеки судноплавства в Чорному морі, глобальної продовольчої стабільності, а також звільнення українських полонених і політичних вʼязнів, які утримуються російською державою.
Окрема увага під час візиту буде прикута до спільних проектів в оборонно-промисловій сфері.
Володимир Зеленський відвідає верфі, на яких триває будівництво корветів для ВМС України. Також зустрінеться із представниками турецьких оборонних компаній.