У Туреччині заклали другий корабель типу "ADA" для ВМС України
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. У Туреччині відбулась церемонія закладки другого корабля типу "ADA" для потреб Військово-Морських Сил Збройних Сил України, інформує УНН з посиланням на сторінку ВМС ЗСУ в Facebook.
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"В Туреччині за участі начальника штабу Військово-Морських Сил ЗС України віце-адмірала Андрія Тарасова у складі делегації Міністерства оборони України на чолі із заступником міністра оборони України Володимиром Гавриловим відбулась церемонія закладки другого корабля класу "корвет" для потреб Військово-Морських Сил Збройних Сил України", - йдеться в повідомленні.
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Зазначається, що урочистості з нагоди закладки кіля корабля проходили на одному з суднобудівних підприємств у місті Стамбул. Згідно з домовленостями, це вже другий корвет, який Туреччина будує для ВМС України. У міністерстві поінформували, що роботи здійснюються відповідно графіків та укладених договорів.
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