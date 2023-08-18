В Турции заложили второй корабль типа "ADA" для ВМС Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. В Турции состоялась церемония закладки второго корабля типа "ADA" для нужд Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, информирует УНН со ссылкой на страницу ВМС ВСУ в Facebook.
Цитата
"В Турции при участии начальника штаба Военно-Морских Сил ВС Украины вице-адмирала Андрея Тарасова в составе делегации Министерства обороны Украины во главе с заместителем министра обороны Украины Владимиром Гавриловым состоялась церемония закладки второго корабля класса "корвет" для нужд Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что торжества по случаю закладки киля корабля проходили на одном из судостроительных предприятий в городе Стамбул. Согласно договоренностям, это уже второй корвет, который Турция строит для ВМС Украины. В министерстве проинформировали, что работы осуществляются в соответствии с графиками и заключенными договорами.
Напомним
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