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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский присвоил имя "Гетман Иван Выговский" турецкому корвету для ВМС Украины

Зеленский присвоил имя "Гетман Иван Выговский" турецкому корвету для ВМС Украины

Киев  •  УНН

8 марта 2024, 14:49  •  5756 просмотра

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Президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении корвету класса "Ада", изготовленному для Украины Турцией, названия "Гетман Иван Выговский".

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении имени "Гетман Иван Выговский" корвету класса Ada, который для Украины изготовила Турция, передает УНН.

"Присвоить корвету класса "Ada" Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины имя гетмана Ивана Выговского и в дальнейшем именовать этот корвет - корвет "Гетман Иван Выговский", - говорится в указе №150/2024, который обнародован на сайте ОП.

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Ранее

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Стамбул, чтобы встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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Как сообщили в ОП, 8 марта 2024 года Президент Украины посетит Турцию. Во время визита Владимир Зеленский встретится с Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы обсудить темы Формулы мира, организации Саммита мира, безопасности судоходства в Черном море, глобальной продовольственной стабильности, а также освобождения украинских пленных и политических заключенных, которые удерживаются российским государством.

Отдельное внимание во время визита будет приковано к совместным проектам в оборонно-промышленной сфере. 

Владимир Зеленский посетит верфи, на которых продолжается строительство корветов для ВМС Украины. Также встретится с представителями турецких оборонных компаний.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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