Туреччина під час візиту Зеленського наголосить на своїй незмінній сильній підтримці України - ЗМІ
Київ • УНН
Очікується, що під час візиту Президента Зеленського до Стамбула Туреччина підкреслить свою незмінну рішучу підтримку територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.
Під час візиту президента Володимира Зеленського до Стамбула Туреччина, як очікується, наголосить на своїй незмінній сильній підтримці територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України. Про це пише Reuters із посиланням на турецьке дипломатичне джерело, передає УНН.
Деталі
Як повідомляється, Зеленський проведе переговори з президентом туреччини Раджеп Таїпом Ердоганом щодо перебігу війни між Україною і росією, угоди з продажу чорноморського зерна та двосторонніх відносин.
Турецьке джерело повідомило Reuters, що серед інших питань на порядку денному Зеленського та Ердогана - обговорення нового положення про навігаційну безпеку комерційних суден між росією та Україною після припинення дії чорноморської ініціативи.
"Коли мир повернеться в Україну, ми маємо намір продовжувати надавати потужну підтримку зусиллям із відновлення країни, ґрунтуючись на нашому стратегічному партнерстві", - сказало турецьке джерело.
Візит Зеленського до Стамбула відбувається перед очікуваним візитом президента росії володимира путіна, який, за словами кремля, відбудеться після виборів у росії 15-17 березня.
Доповнення
Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявляв про необхідність початку переговорів щодо припинення вогню в Україні. За його словами, країна та рф досягли ліміту того, чого можна досягти військовими методами.