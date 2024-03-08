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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Турция во время визита Зеленского отметит свою неизменную сильную поддержку Украины - СМИ

Турция во время визита Зеленского отметит свою неизменную сильную поддержку Украины - СМИ

Киев  •  УНН

8 марта 2024, 15:30  •  9788 просмотра

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Ожидается, что во время визита Президента Зеленского в Стамбул Турция подчеркнет свою неизменную решительную поддержку территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Во время визита президента Владимира Зеленского в Стамбул Турция, как ожидается, отметит свою неизменную сильную поддержку территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Об этом пишет Reuters со ссылкой на турецкий дипломатический источник, передает УНН

Детали

Как сообщается, Зеленский проведет переговоры с президентом Турции Раджеп Тайипом Эрдоганом относительно хода войны между Украиной и Россией, соглашения по продаже черноморского зерна и двусторонних отношений. 

Турецкий источник сообщил Reuters, что среди других вопросов на повестке дня Зеленского и Эрдогана - обсуждение нового положения о навигационной безопасности коммерческих судов между Россией и Украиной после прекращения действия черноморской инициативы.

"Когда мир вернется в Украину, мы намерены продолжать оказывать мощную поддержку усилиям по восстановлению страны, основываясь на нашем стратегическом партнерстве", - сказал турецкий источник.

Визит Зеленского в Стамбул происходит перед ожидаемым визитом президента России Владимира Путина, который, по словам Кремля, состоится после выборов в России 15-17 марта.

Дополнение

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявлял  о необходимости начала переговоров по прекращению огня в Украине. По его словам, страна и РФ достигли лимита того, чего можно достичь военными методами. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Войнаполитика
reutersReuters
chyornoe-moreЧерное море
stambulСтамбул
redzhep-taip-erdohanРеджеп Тайип Эрдоган
khakan-fidanХакан Фидан
turtsiyaТурция
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
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