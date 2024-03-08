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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский в Турции лично посетил заводы, где строят корветы для ВМС Украины

Зеленский в Турции лично посетил заводы, где строят корветы для ВМС Украины

Киев  •  УНН

8 марта 2024, 16:08  •  10005 просмотра

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Во время своего визита в Турцию президент Зеленский осмотрел судостроительные заводы, где строятся корветы для ВМС Украины, подчеркнув оборонное партнерство между Украиной и Турцией, направленное на укрепление безопасности Украины и приближение мира.

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Турцию посетил верфи, где строят корветы и Военно-Морских сил Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал главы государства. 

Детали

Визит в Турцию. Стамбул. Верфи, где строят корветы для наших Военно-Морских сил. Ознакомился со степенью готовности и оснащением корвета "Иван Мазепа". Пообщался с военнослужащими ВМС Украины. Спасибо за службу. Добавляем силы нашему государству

- рассказал президент. 

Глава государства отметил, что ознакомился с ходом строительства второго нашего корвета класса Ada - присвоил ему имя гетмана Ивана Выговского.

Спасибо за партнерство Президенту Турецкой Республики и всем оборонным компаниям Турции и Украины, которые вместе работают ради того, чтобы мир стал ближе и был надежным

- подытожил президент.

Дополнение

Как сообщили в ОП, 8 марта 2024 года Президент Украины посетит Турцию. Во время визита Владимир Зеленский встретится с Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы обсудить темы Формулы мира, организации Саммита мира, безопасности судоходства в Черном море, глобальной продовольственной стабильности, а также освобождения украинских пленных и политических заключенных, которые удерживаются российским государством.

Отдельное внимание во время визита будет приковано к совместным проектам в оборонно-промышленной сфере. 

Напомним

Ожидается, что во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Стамбул Турция подчеркнет свою неизменную решительную поддержку территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Войнаполитика
voenno-morskie-sili-ukrainiВоенно-морские силы Украины
chyornoe-moreЧерное море
stambulСтамбул
redzhep-taip-erdohanРеджеп Тайип Эрдоган
turtsiyaТурция
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
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