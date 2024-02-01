За сутки на Таврическом направлении Силы обороны ликвидировали более 400 оккупантов
По словам бригадного генерала Александра Тарнавского, в операционной зоне ОСУВ Таврия украинские защитники уничтожили более 400 российских солдат и 39 единиц военной техники за минувшие сутки.
Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева
По словам адвоката, судьи Верховного Суда, которые фигурируют в уголовном деле против бывшего председателя Верховного Суда Князева, могут быть временно отстранены от исполнения своих обязанностей на срок до двух месяцев по ходатайству Генеральной прокуратуры.
В Германии из-за забастовки в 11 аэропортах отменят 1100 рейсов
Более 1100 рейсов будет отменено в 11 немецких аэропортах 1 февраля из-за забастовки работников аэропортов.
Как бывший банкир Рудуха обходит закон, скрывая конфликт интересов
Как бывший банкир Рудуха обходит закон, скрывая конфликт интересов.
"Не столько качество, сколько количество": Буданов назвал боеприпасы одним из самых решающих факторов в войне
Руководитель украинской разведки отметил, что боеприпасы являются одним из самых решающих факторов в войне, которую против Украины развязала рф.
Жестокий акт насилия в США: сын обезглавил отца и опубликовал ужасное видео в социальных сетях
Мужчина обезглавил своего отца в Пенсильвании и выложил видео отрубленной головы в социальные сети, после чего был арестован за жестокое убийство и владение оружием.
От COVID и гриппа за неделю умерли 42 украинца
42 украинца умерли от COVID и гриппа за последнюю неделю, поскольку эпидемический порог был превышен в восьми областях из-за роста количества случаев заболеваний.
Мишель собрался на консультации с Орбаном и другими лидерами ЕС накануне саммита по бюджету с 50 млрд евро для Украины
Президент Европейского совета Шарль Мишель провел консультации с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и другими лидерами ЕС накануне саммита ЕС, чтобы обсудить отказ Венгрии одобрить новый пакет помощи Украине в 50 млрд евро.
С начала войны три компании из Молдовы продали в рф запчастей для самолетов на 15 миллионов долларов
В 2022-23 годах три молдавские компании поставили в россию авиационные запчасти на сумму $15 млн в обход санкций ЕС против российской авиационной промышленности.
Дефицита электричества нет, по техническим причинам краткосрочно отключалось оборудование на Черкасской ТЭЦ - Минэнерго
В Украине дефицита электроэнергии в энергосистеме не фиксируется. По техническим причинам краткосрочно отключалось оборудование на Черкасской ТЭЦ, нарушений теплоснабжения не было.