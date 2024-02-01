За сутки на Таврическом направлении Силы обороны ликвидировали более 400 оккупантов

За прошедшие сутки, 31 января, несмотря на российские артиллерийские обстрелы и авиаудары украинские защитники уничтожили более 400 россиян. Об этом заявил бригадный генерал и командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский, передает УНН.

Детали

В операционной зоне ОСУВ Таврия враг нанес 33 авиаудара, провел 38 боевых столкновений и совершил 1066 артобстрелов - резюмировал Тарнавский.

По его словам, украинские военные стойко держат оборону и проводят активные действия на определенных направлениях.

Кроме того, бригадный генерал рассказал о потерях россиян. Он отметил, что за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 403 оккупанта и 39 единиц военной техники, не считая БпЛА.

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В частности, 3 танка, 6 ББМ, 9 артсистем, 2 РСЗО, 13 автомобилей и 5 единиц специальной техники. Также украинские силы обороны уничтожили 3 склада боеприпасов врага - уточнил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия".

Также нейтрализовано или уничтожено 233 БпЛА различных типов.

Напомним

Согласно данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки враг нанес 8 ракетных и 94 авиационных удара, совершил 97 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.