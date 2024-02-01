За сутки на Таврическом направлении Силы обороны ликвидировали более 400 оккупантов

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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

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Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
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Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

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Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева
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Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева

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Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
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Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

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Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
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Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

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рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
31.01.24  •  160507 просмотра

рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

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Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева
31.01.24  •  157575 просмотра

Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева

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Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе
30.01.24  •  174931 просмотра

Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе

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Новости по теме

За сутки на Таврическом направлении Силы обороны ликвидировали более 400 оккупантов

По словам бригадного генерала Александра Тарнавского, в операционной зоне ОСУВ Таврия украинские защитники уничтожили более 400 российских солдат и 39 единиц военной техники за минувшие сутки.

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За сутки на Таврическом направлении Силы обороны ликвидировали более 400 оккупантов

Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева

По словам адвоката, судьи Верховного Суда, которые фигурируют в уголовном деле против бывшего председателя Верховного Суда Князева, могут быть временно отстранены от исполнения своих обязанностей на срок до двух месяцев по ходатайству Генеральной прокуратуры.

Криминал и ЧП •   •  108806 просмотра
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Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева

В Германии из-за забастовки в 11 аэропортах отменят 1100 рейсов

Более 1100 рейсов будет отменено в 11 немецких аэропортах 1 февраля из-за забастовки работников аэропортов.

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В Германии из-за забастовки в 11 аэропортах отменят 1100 рейсов

Как бывший банкир Рудуха обходит закон, скрывая конфликт интересов

Как бывший банкир Рудуха обходит закон, скрывая конфликт интересов.

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Как бывший банкир Рудуха обходит закон, скрывая конфликт интересов

"Не столько качество, сколько количество": Буданов назвал боеприпасы одним из самых решающих факторов в войне

Руководитель украинской разведки отметил, что боеприпасы являются одним из самых решающих факторов в войне, которую против Украины развязала рф.

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"Не столько качество, сколько количество": Буданов назвал боеприпасы одним из самых решающих факторов в войне

Жестокий акт насилия в США: сын обезглавил отца и опубликовал ужасное видео в социальных сетях

Мужчина обезглавил своего отца в Пенсильвании и выложил видео отрубленной головы в социальные сети, после чего был арестован за жестокое убийство и владение оружием.

Новости Мира •   •  15573 просмотра
Жестокий акт насилия в США: сын обезглавил отца и опубликовал ужасное видео в социальных сетях

От COVID и гриппа за неделю умерли 42 украинца

42 украинца умерли от COVID и гриппа за последнюю неделю, поскольку эпидемический порог был превышен в восьми областях из-за роста количества случаев заболеваний.

COVID-19 •   •  15120 просмотра
От COVID и гриппа за неделю умерли 42 украинца

Мишель собрался на консультации с Орбаном и другими лидерами ЕС накануне саммита по бюджету с 50 млрд евро для Украины

Президент Европейского совета Шарль Мишель провел консультации с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и другими лидерами ЕС накануне саммита ЕС, чтобы обсудить отказ Венгрии одобрить новый пакет помощи Украине в 50 млрд евро.

Политика •   •  18408 просмотра
Мишель собрался на консультации с Орбаном и другими лидерами ЕС накануне саммита по бюджету с 50 млрд евро для Украины

С начала войны три компании из Молдовы продали в рф запчастей для самолетов на 15 миллионов долларов

В 2022-23 годах три молдавские компании поставили в россию авиационные запчасти на сумму $15 млн в обход санкций ЕС против российской авиационной промышленности.

Новости Мира •   •  15987 просмотра
С начала войны три компании из Молдовы продали в рф запчастей для самолетов на 15 миллионов долларов

Дефицита электричества нет, по техническим причинам краткосрочно отключалось оборудование на Черкасской ТЭЦ - Минэнерго

В Украине дефицита электроэнергии в энергосистеме не фиксируется. По техническим причинам краткосрочно отключалось оборудование на Черкасской ТЭЦ, нарушений теплоснабжения не было.

Общество •   •  21073 просмотра
Дефицита электричества нет, по техническим причинам краткосрочно отключалось оборудование на Черкасской ТЭЦ - Минэнерго