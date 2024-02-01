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За добу на Таврійському напрямку Сили оборони ліквідували понад 400 окупантів

За добу на Таврійському напрямку Сили оборони ліквідували понад 400 окупантів

Київ • УНН

 • 23596 перегляди

За словами бригадного генерала Олександра Тарнавського, в операційній зоні ОСУВ Таврія українські захисники знищили понад 400 російських солдатів та 39 одиниць військової техніки за минулу добу.

Протягом минулої доби, 31 січня, попри російські артилерійські обстріли та авіаудари українські захисники знищили понад 400 росіян. Про це заявив бригадний генерал та командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, передає УНН.

Деталі 

В операційній зоні ОСУВ Таврія ворог завдав 33 авіаудари, провів 38 бойових зіткнень та здійснив 1066 артобстрілів

- резюмував Тарнавський.

За його словами, українські військові стійко тримають оборону і проводять активні дії на визначених напрямках.

Окрім того, бригадний генерал розповів про втрати росіян. Він зазначив, що минулої доби ЗСУ ліквідували 403 окупанти та 39 одиниць військової техніки, не враховуючи БпЛА.

Україна попереджає союзників про "критичну" нестачу снарядів - Умєров написав листа колегам з ЄС31.01.24, 23:58 • 30906 переглядiв

Зокрема, 3 танки, 6 ББМ, 9 артсистем, 2 РСЗВ, 13 автомобілів та 5 одиниць спеціальної техніки. Також українські сили оборони знищили 3 склади боєприпасів ворога 

- уточнив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія».

Також нейтралізовано або знищено 233 БпЛА різних типів.

Нагадаємо

Згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, минулої доби ворог завдав 8 ракетних та 94 авіаційні удари, здійснив 97 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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