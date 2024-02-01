За добу на Таврійському напрямку Сили оборони ліквідували понад 400 окупантів
Київ • УНН
За словами бригадного генерала Олександра Тарнавського, в операційній зоні ОСУВ Таврія українські захисники знищили понад 400 російських солдатів та 39 одиниць військової техніки за минулу добу.
Протягом минулої доби, 31 січня, попри російські артилерійські обстріли та авіаудари українські захисники знищили понад 400 росіян. Про це заявив бригадний генерал та командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, передає УНН.
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В операційній зоні ОСУВ Таврія ворог завдав 33 авіаудари, провів 38 бойових зіткнень та здійснив 1066 артобстрілів
За його словами, українські військові стійко тримають оборону і проводять активні дії на визначених напрямках.
Окрім того, бригадний генерал розповів про втрати росіян. Він зазначив, що минулої доби ЗСУ ліквідували 403 окупанти та 39 одиниць військової техніки, не враховуючи БпЛА.
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Зокрема, 3 танки, 6 ББМ, 9 артсистем, 2 РСЗВ, 13 автомобілів та 5 одиниць спеціальної техніки. Також українські сили оборони знищили 3 склади боєприпасів ворога
Також нейтралізовано або знищено 233 БпЛА різних типів.
Нагадаємо
Згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, минулої доби ворог завдав 8 ракетних та 94 авіаційні удари, здійснив 97 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.