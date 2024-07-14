Сегодня стало известно о смерти Анафи Джемилева, брата известного крымскотатарского лидера Мустафы Джемилева. Анафи Джемилев родился всю свою жизнь посвятил борьбе за права крымскотатарского народа. Об этом сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает УНН.

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"Только что поступила печальная весть - в оккупированном российскими варварами Крыму умер Анафи Джемилев (1941 года рождения), брат лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева", - написал Чубаров.

Джемилев жил в Симферопольском районе захваченного полуострова. Анафи был старше Мустафы на два года. Он много читал и учил Мустафу выбирать зерна правильной информации из огромного массива официальной печатной продукции. Причины смерти пока не сообщаются.

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