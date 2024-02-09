Случай смерти мобилизованного в Одесской области: Омбудсмен рассказал о ходе дела
Расследование после информации о смерти мобилизованного мужчины из Одесской области, больного эпилепсией, который умер в первый день, находится на личном контроле Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.
На Киевщине произошел пожар в садике: что известно
В частном детском саду в Киевской области произошел пожар, 21 ребенок был эвакуирован воспитателями, пока пожарные тушили пламя.
Эпидемия гриппа и ОРВИ: в Одесской ОВА рассказали, при каких условиях школы региона перейдут на дистанционное обучение
Если заболеет 20% учеников в школе, то директор принимает решение о введении карантинных ограничений в учебном заведении.
Международная полиция с помощью цифровых механизмов установила местоположение 8 украинских детей, незаконно депортированных россией
Международной полиции удалось разыскать восемь украинских детей, которые были незаконно депортированы россией, используя такие цифровые источники, как распознавание лиц и геолокация.
Временно исполнять обязанности министра по делам ветеранов будет Александр Порхун
Кабинет Министров Украины временно возложил исполнение обязанностей министра по делам ветеранов Украины на Александра Порхуна.
Украина создает промышленно-оборонный комитет, в него хотят привлечь производителей оружия - Шмыгаль
Премьер-министр Украины объявил о создании возглавляемого им промышленно-оборонного комитета с целью укрепления оборонно-промышленного комплекса Украины путем системной поддержки производителей вооружений и оборонного сотрудничества с другими странами.
Зеленский вручил Залужному орден "Золотая Звезда"
Президент Зеленский вручил орден "Золотая Звезда" бывшему Главнокомандующему Вооруженных Сил Украины Валерию Залужному за ведущую роль в защите Украины.
Укрзализныця с марта запускает новый поезд из Харькова в Днепр
Со 2 марта 2024 года Укрзализныця запустит новый ночной поезд между Харьковом и Днепром, который станет альтернативой для путешествий между двумя крупнейшими городами на востоке Украины.
Гарантирую поддержку командования ВСУ: Умеров представил в Генштабе нового Главнокомандующего Сырского
Министр обороны Украины представил генерал-полковника Александра Сырского как нового Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, поблагодарив предыдущего командующего генерала Валерия Залужного.
Маловероятно, что Украина причастна к взрыву на ракетном заводе в Ижевске - британская разведка
Британская разведка предполагает, что взрыв на российском ракетном заводе в Ижевске, скорее всего, был вызван производственными проблемами, а не причастностью Украины.