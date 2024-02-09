Случай смерти мобилизованного в Одесской области: Омбудсмен рассказал о ходе дела

Уполномоченный Верховной Рады по вопросам человека Дмитрий Лубинец сообщил в пятницу, что ход расследования случая смерти мобилизованного в Одесской области находится на его личном контроле, пишет УНН.

"Во время мониторинга интернет-сети обнаружил информацию о мобилизации ТЦК Одесской области гражданина Украины, который имел инвалидность, болел эпилепсией и умер в воинской части в первый же день службы", - написал Лубинец в Telegram.

В Офисе Омбудсмена добавили, что о случае стало известно в июле: "В июле 2023 года в интернет-сети широкую огласку получили шокирующие новости о мобилизации территориальным центром Одесской области гражданина Украины Г., который имел инвалидность, болел эпилепсией и в первый день службы умер в воинской части".

Лубинец отметил, что в условиях военного положения на его постоянном контроле находятся насущные вопросы соблюдения закрепленных в украинском законодательстве прав и свобод военнообязанных во время мобилизации.

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"По моему запросу специализированная прокуратура в сфере обороны взяла на контроль, а также обеспечила проведение мероприятий надзора, направленных на эффективное досудебное расследование уголовных производств по факту смерти указанного лица, а именно: непроведение надлежащего медицинского осмотра военнообязанного; непринятие должностными лицами в/ч своевременных и необходимых мер медицинской помощи", - сообщил Омбудсмен.

Кроме того, по его словам, "для недопущения в дальнейшем совершения таких правонарушений, обратился в органы военного командования по усилению контроля и неукоснительного соблюдения требований законодательства при проведении мобилизационных мероприятий, воинского учета граждан и прохождения ими ВВК в ТЦК и СП".

"В настоящее время ход досудебных расследований находится на моем постоянном контроле", - подчеркнул Лубинец.

Он подчеркнул, что соблюдение прав военнообязанных является одним из приоритетных направлений деятельности демократического и развитого государства, особенно в период военного положения.

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