Мы все спланировали: Умеров о том, как планируют привлечь средства для экипировки 500 тысяч новых мобилизованных
Киев • УНН
Министр обороны Украины Умеров уверяет, что финансирование для оснащения 500 000 новых мобилизованных солдат запланировано, а детали не разглашаются.
Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что все спланировано относительно средств, которые необходимо будет потратить на обеспечение новых мобилизованных всем необходимым. Соответствующее видео распространили Радио Свобода, пишет УНН.
Журналисты задали главе Минобороны вопрос о том, откуда планируют привлечь средства на экипировку около 500 тысяч новых военнослужащих, которых планируют мобилизовать.
"Мы все спланировали. Дальше не хотим обходить детали: что спланировали, как мы будем это делать", - ответил Умеров.
Напомним,
19 декабря Владимир Зеленский сообщил о предложении от военных мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Умеров рассказал о перспективах демобилизации военных: появится возможность "передохнуть"
Мы все спланировали: Умеров о том, как планируют привлечь средства для экипировки 500 тысяч новых мобилизованных
Министр обороны Украины Умеров уверяет, что финансирование для оснащения 500 000 новых мобилизованных солдат запланировано, а детали не разглашаются.
За ночь было уничтожено 32 вражеских "шахеда"
Украинские Воздушные силы сообщили, что 27 декабря сбили 32 из 46 вражеских беспилотников; некоторые беспилотники упали без последствий.
Враг нанес 8 ракетных и 60 авиационных ударов: Генштаб сообщил о ситуации на фронте
Украинские войска отбили многочисленные вражеские атаки, при этом противник нанес 8 ракетных и 60 авиационных ударов. За ночь средства противовоздушной обороны уничтожили 32 беспилотника.
Способность рф по высадке десанта упала вдвое: Неижпапа об уничтожении "Новочеркасска" и других десантных кораблей
Военно-морские силы Украины сообщают о сокращении вдвое десантных возможностей черноморского флота россии.
В рф выросло производство ракетного вооружения - разведка
россия увеличила производство ракет, но пытается восстановить запасы, существовавшие до вторжения.
"Желтый" уровень опасности: украинцев предупредили о сильном ветре
В Украине ожидается желтый уровень опасности - порывы ветра до 20 м/с. По всей территории, кроме южных областей, ожидается небольшой дождь.
27 декабря: Годовщина создания Департамента контрразведки СБУ, День вырезания снежинок
Департамент контрразведки СБУ, который играет важную роль в борьбе с российскими агентами и предателями Украины, отмечает 27 декабря свою годовщину. С начала российского вторжения СБУ разоблачила более 2 тысяч предателей.
В лугах и степях Денисенкового оврага на Киевщине создан новый заказник
Заказник "Денисенков Яр" площадью 43 гектара был создан в Киевской области для защиты редкой флоры и фауны.
ВМС почти завершило формирование Корпуса морской пехоты
Завершается формирование нового Корпуса морской пехоты Украины. В его состав войдут существующие бригады морской пехоты и артиллерии, а также будут созданы новые подразделения.
Украина просит у Австралии списанные вертолеты Taipan
Украина сделала запрос на получение 45 вертолетов типа Taipan, Австралия тайно демонтирует их.