Випадок смерті мобілізованого на Одещині: Омбудсмен розповів про хід справи
Київ • УНН
Розслідування після інформації щодо смерті мобілізованого чоловіка з Одещини, хворого на епілепсію, який помер у перший день, перебуває на особистому контролі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця.
Уповноважений Верховної Ради з питань людини Дмитро Лубінець повідомив у п'ятницю, що хід розслідування випадку смерті мобілізованого в Одеській області перебуває на його особистому контролі, пише УНН.
"Під час моніторингу інтернет-мережі виявив інформацію про мобілізацію ТЦК Одеської області громадянина України, який мав інвалідність, хворів на епілепсію та помер у військовій частині в перший же день служби", - написав Лубінець у Telegram.
В Офісі Омбудсмена додали, що про випадок стало відомо у липні: "У липні 2023 року в інтернет-мережі широкого розголосу здобули шокуючі новини про мобілізацію територіальним центром Одеської області громадянина України Г., який мав інвалідність, хворів на епілепсію та у перший день служби помер у військовій частині".
Лубінець наголосив, що в умовах воєнного стану на його постійному контролі перебувають нагальні питання додержання закріплених в українському законодавстві прав і свобод військовозобовʼязаних під час мобілізації.
Прокуратура перевірить обставини смерті мобілізованого з епілепсією з Одеської області07.08.23, 14:58 • 248779 переглядiв
"За моїм запитом спеціалізована прокуратура у сфері оборони взяла на контроль, а також забезпечила проведення заходів нагляду, спрямованих на ефективне досудове розслідування кримінальних проваджень за фактом смерті вказаної особи, а саме: непроведення належного медичного огляду військовозобов’язаного; невжиття службовими особами в/ч своєчасних та необхідних заходів медичної допомоги", - повідомив Омбудсмен.
Окрім того, з його слів, "задля недопущення в подальшому вчинення таких правопорушень, звернувся до органів військового командування щодо посилення контролю та неухильного дотримання вимог законодавства під час проведення мобілізаційних заходів, військового обліку громадян та проходження ними ВЛК у ТЦК та СП".
"На даний час хід досудових розслідувань перебуває на моєму постійному контролі", - наголосив Лубінець.
Він підкреслив, що дотримання прав військовозобов’язаних є одним з пріоритетних напрямків діяльності демократичної та розвиненої держави, особливо в період воєнного стану.
Ми все спланували: Умєров про те, як планують залучити кошти для екіпірування 500 тисяч нових мобілізованих27.12.23, 08:00 • 37848 переглядiв