Випадок смерті мобілізованого на Одещині: Омбудсмен розповів про хід справи

Уповноважений Верховної Ради з питань людини Дмитро Лубінець повідомив у п'ятницю, що хід розслідування випадку смерті мобілізованого в Одеській області перебуває на його особистому контролі, пише УНН.

"Під час моніторингу інтернет-мережі виявив інформацію про мобілізацію ТЦК Одеської області громадянина України, який мав інвалідність, хворів на епілепсію та помер у військовій частині в перший же день служби", - написав Лубінець у Telegram.

В Офісі Омбудсмена додали, що про випадок стало відомо у липні: "У липні 2023 року в інтернет-мережі широкого розголосу здобули шокуючі новини про мобілізацію територіальним центром Одеської області громадянина України Г., який мав інвалідність, хворів на епілепсію та у перший день служби помер у військовій частині".

Лубінець наголосив, що в умовах воєнного стану на його постійному контролі перебувають нагальні питання додержання закріплених в українському законодавстві прав і свобод військовозобовʼязаних під час мобілізації.

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"За моїм запитом спеціалізована прокуратура у сфері оборони взяла на контроль, а також забезпечила проведення заходів нагляду, спрямованих на ефективне досудове розслідування кримінальних проваджень за фактом смерті вказаної особи, а саме: непроведення належного медичного огляду військовозобов’язаного; невжиття службовими особами в/ч своєчасних та необхідних заходів медичної допомоги", - повідомив Омбудсмен.

Окрім того, з його слів, "задля недопущення в подальшому вчинення таких правопорушень, звернувся до органів військового командування щодо посилення контролю та неухильного дотримання вимог законодавства під час проведення мобілізаційних заходів, військового обліку громадян та проходження ними ВЛК у ТЦК та СП".

"На даний час хід досудових розслідувань перебуває на моєму постійному контролі", - наголосив Лубінець.

Він підкреслив, що дотримання прав військовозобов’язаних є одним з пріоритетних напрямків діяльності демократичної та розвиненої держави, особливо в період воєнного стану.

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