Пятый саммит Крымской платформы впервые состоялся на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

В Нью-Йорке в присутствии более 60 участников впервые на мировой арене – на полях Генеральной Ассамблеи ООН состоялся Пятый саммит Международной Крымской платформы. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что именно аннексия Крыма Россией нарушила основные принципы мирного сосуществования и показала миру, как можно незаконно захватить территорию другого государства. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал Зеленского, Офис Президента Украины, Министерство иностранных дел Украины.

Детали

Пятый саммит международной Крымской платформы стал первым, состоявшимся на мировой арене – на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Это подчеркнул Президент Украины Владимир Зеленский в выступлении.

Отмечается, что в мероприятии приняли участие более 60 участников, в том числе 19 глав государств и правительств, министры и высокие представители 34 стран со всех континентов и 7 международных организаций.

Обращаясь к участникам саммита, Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что именно в Крыму Россия нарушила одно из основных правил мирного сосуществования между народами – совершив незаконную попытку аннексии украинского полуострова.

По словам Президента Украины, именно действия России в Крыму показали многим "хищникам" по всему миру, как можно захватить часть другого государства.

Украина является домом для многих народов, и особенно для коренного народа Крыма – крымских татар. Это народ, который может по-настоящему почувствовать, что означает "дом", только в Крыму. У россиян есть много мест на их огромной территории, где они могут чувствовать себя дома. Но им этого никогда, никогда, никогда не бывает достаточно - сказал Зеленский.

Глава государства призвал действовать так, чтобы Россия знала: мир помнит, не простит и борется за победу международного права и базовой человеческой справедливости.

Глава государства отметил, что больше всего от аннексии Крыма страдают гражданские. Россия постоянно преследует и репрессирует жителей полуострова за право высказываться, за стремление к свободе и даже за вероисповедание. Многие крымские заключенные лишены свободы еще с 2014 года.

Владимир Зеленский также сообщил, что Украина принимает меры, чтобы не допустить превращения Крыма в крупную военную базу России, поэтому украинские дальнобойные дроны поражают российскую логистику и военные цели.

В своем вступительном слове глава МИД Андрей Сибига заявил, что рекордное представительство нынешнего саммита свидетельствует не только о поддержке Украины, но и о решительной поддержке важнейшего принципа ООН – территориальной целостности государств.

Самое важное то, что этот саммит посылает сильный сигнал надежды украинцам в Крыму, крымским татарам, всем, кто не теряет надежды на восстановление справедливости. Мир не забыл, Украина не забыла, и мы никогда не оставим вас и нашу цель восстановления справедливости - подчеркнул Сибига.

Глава МИД отметил, что растущее число участников саммита свидетельствует о том, что вопрос Крыма и принципа территориальной целостности остается критически важным для всего мира. По словам министра, для Украины как государства-основателя ООН, Устав организации – это не просто документ, а краеугольный камень международного права.

Напомним

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что без освобождения Крыма крымскотатарский народ может полностью исчезнуть. С начала оккупации полуостров покинули около 50 тысяч крымских татар и до 100 тысяч украинцев.

