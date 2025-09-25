Пятый саммит Крымской платформы впервые состоялся на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Пятый саммит Международной Крымской платформы впервые прошел на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке с участием более 60 стран. Президент Зеленский подчеркнул, что аннексия Крыма Россией нарушила принципы мирного сосуществования.
В Нью-Йорке в присутствии более 60 участников впервые на мировой арене – на полях Генеральной Ассамблеи ООН состоялся Пятый саммит Международной Крымской платформы. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что именно аннексия Крыма Россией нарушила основные принципы мирного сосуществования и показала миру, как можно незаконно захватить территорию другого государства. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал Зеленского, Офис Президента Украины, Министерство иностранных дел Украины.
Пятый саммит международной Крымской платформы стал первым, состоявшимся на мировой арене – на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Это подчеркнул Президент Украины Владимир Зеленский в выступлении.
Отмечается, что в мероприятии приняли участие более 60 участников, в том числе 19 глав государств и правительств, министры и высокие представители 34 стран со всех континентов и 7 международных организаций.
Обращаясь к участникам саммита, Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что именно в Крыму Россия нарушила одно из основных правил мирного сосуществования между народами – совершив незаконную попытку аннексии украинского полуострова.
По словам Президента Украины, именно действия России в Крыму показали многим "хищникам" по всему миру, как можно захватить часть другого государства.
Украина является домом для многих народов, и особенно для коренного народа Крыма – крымских татар. Это народ, который может по-настоящему почувствовать, что означает "дом", только в Крыму. У россиян есть много мест на их огромной территории, где они могут чувствовать себя дома. Но им этого никогда, никогда, никогда не бывает достаточно
Глава государства призвал действовать так, чтобы Россия знала: мир помнит, не простит и борется за победу международного права и базовой человеческой справедливости.
Глава государства отметил, что больше всего от аннексии Крыма страдают гражданские. Россия постоянно преследует и репрессирует жителей полуострова за право высказываться, за стремление к свободе и даже за вероисповедание. Многие крымские заключенные лишены свободы еще с 2014 года.
Владимир Зеленский также сообщил, что Украина принимает меры, чтобы не допустить превращения Крыма в крупную военную базу России, поэтому украинские дальнобойные дроны поражают российскую логистику и военные цели.
В своем вступительном слове глава МИД Андрей Сибига заявил, что рекордное представительство нынешнего саммита свидетельствует не только о поддержке Украины, но и о решительной поддержке важнейшего принципа ООН – территориальной целостности государств.
Самое важное то, что этот саммит посылает сильный сигнал надежды украинцам в Крыму, крымским татарам, всем, кто не теряет надежды на восстановление справедливости. Мир не забыл, Украина не забыла, и мы никогда не оставим вас и нашу цель восстановления справедливости
Глава МИД отметил, что растущее число участников саммита свидетельствует о том, что вопрос Крыма и принципа территориальной целостности остается критически важным для всего мира. По словам министра, для Украины как государства-основателя ООН, Устав организации – это не просто документ, а краеугольный камень международного права.
Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что без освобождения Крыма крымскотатарский народ может полностью исчезнуть. С начала оккупации полуостров покинули около 50 тысяч крымских татар и до 100 тысяч украинцев.
