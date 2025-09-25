Пятый саммит Крымской платформы впервые состоялся на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

$41.380.00
48.800.07
ukenru
18:42 • 14357 просмотра
Панама отменила регистрацию более двухсот российских танкеров
24 сентября, 14:27 • 21719 просмотра
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда
Эксклюзив
24 сентября, 13:04 • 26953 просмотра
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Эксклюзив
24 сентября, 12:07 • 27377 просмотра
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
24 сентября, 11:17 • 27863 просмотра
новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все деталиVideo
24 сентября, 11:04 • 43552 просмотра
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
Эксклюзив
24 сентября, 10:07 • 20272 просмотра
Трамп впервые заговорил о возвращении Украиной границ 91-го года: эксперт прокомментировал изменение риторики президента США
Эксклюзив
24 сентября, 08:38 • 40183 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
24 сентября, 07:25 • 18810 просмотра
Опасный прецедент: Верховный Суд подтвердил, что права акционеров банков не защищены
24 сентября, 06:56 • 18930 просмотра
Генсек ООН: более 14 тысяч мирных жителей погибли в Украине, сотни детей - пора остановить это
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
1.9м/с
69%
758мм
Популярные новости
Зеленый свет будущим агрессорам в любой точке мира: президент Чехии объяснил, почему нельзя закрывать глаза на Украину24 сентября, 15:02 • 3604 просмотра
В Киеве 17-летняя мать оставила младенца на четыре дня в запертой квартире, ребенок впал в кому24 сентября, 15:19 • 7624 просмотра
Не только Макрона: полиция Нью-Йорка остановила Эрдогана из-за кортежа ТрампаVideo24 сентября, 15:26 • 3302 просмотра
Глава МВД Игорь Клименко вручил государственную награду командиру "Азова" Денису ПрокопенкоPhoto24 сентября, 15:42 • 4328 просмотра
Суд оставил Шуфрича под стражей24 сентября, 16:51 • 4614 просмотра
публикации
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы24 сентября, 11:04 • 43550 просмотра
ВОЗ предупредила о глобальной проблеме с лекарствами, которая затронет миллионы. Что произошло24 сентября, 09:04 • 44121 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
24 сентября, 08:38 • 40182 просмотра
Знак зодиака Весы: характеристика природных дипломатов и художниковPhoto24 сентября, 05:30 • 50215 просмотра
Плесень в ванной: причины, способы удаления и профилактикаPhoto24 сентября, 05:16 • 58687 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Мустафа Джемилев
Эдгарс Ринкевичс
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Нью-Йорк
Европа
Крым
Реклама
УНН Lite
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия23 сентября, 12:00 • 41703 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 101425 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 60796 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 74501 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 126089 просмотра
Актуальное
МиГ-31
Хранитель
Шахед-136
E-6 Mercury
Детонатор

Пятый саммит Крымской платформы впервые состоялся на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

Киев • УНН

 • 200 просмотра

Пятый саммит Международной Крымской платформы впервые прошел на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке с участием более 60 стран. Президент Зеленский подчеркнул, что аннексия Крыма Россией нарушила принципы мирного сосуществования.

Пятый саммит Крымской платформы впервые состоялся на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

В Нью-Йорке в присутствии более 60 участников впервые на мировой арене – на полях Генеральной Ассамблеи ООН состоялся Пятый саммит Международной Крымской платформы. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что именно аннексия Крыма Россией нарушила основные принципы мирного сосуществования и показала миру, как можно незаконно захватить территорию другого государства. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал Зеленского, Офис Президента Украины, Министерство иностранных дел Украины.

Детали

Пятый саммит международной Крымской платформы стал первым, состоявшимся на мировой арене – на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Это подчеркнул Президент Украины Владимир Зеленский в выступлении.

Отмечается, что в мероприятии приняли участие более 60 участников, в том числе 19 глав государств и правительств, министры и высокие представители 34 стран со всех континентов и 7 международных организаций.

Обращаясь к участникам саммита, Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что именно в Крыму Россия нарушила одно из основных правил мирного сосуществования между народами – совершив незаконную попытку аннексии украинского полуострова.

По словам Президента Украины, именно действия России в Крыму показали многим "хищникам" по всему миру, как можно захватить часть другого государства.

Украина является домом для многих народов, и особенно для коренного народа Крыма – крымских татар. Это народ, который может по-настоящему почувствовать, что означает "дом", только в Крыму. У россиян есть много мест на их огромной территории, где они могут чувствовать себя дома. Но им этого никогда, никогда, никогда не бывает достаточно

- сказал Зеленский.

Глава государства призвал действовать так, чтобы Россия знала: мир помнит, не простит и борется за победу международного права и базовой человеческой справедливости.

Глава государства отметил, что больше всего от аннексии Крыма страдают гражданские. Россия постоянно преследует и репрессирует жителей полуострова за право высказываться, за стремление к свободе и даже за вероисповедание. Многие крымские заключенные лишены свободы еще с 2014 года.

Владимир Зеленский также сообщил, что Украина принимает меры, чтобы не допустить превращения Крыма в крупную военную базу России, поэтому украинские дальнобойные дроны поражают российскую логистику и военные цели.

В своем вступительном слове глава МИД Андрей Сибига заявил, что рекордное представительство нынешнего саммита свидетельствует не только о поддержке Украины, но и о решительной поддержке важнейшего принципа ООН – территориальной целостности государств.

Самое важное то, что этот саммит посылает сильный сигнал надежды украинцам в Крыму, крымским татарам, всем, кто не теряет надежды на восстановление справедливости. Мир не забыл, Украина не забыла, и мы никогда не оставим вас и нашу цель восстановления справедливости

- подчеркнул Сибига.

Глава МИД отметил, что растущее число участников саммита свидетельствует о том, что вопрос Крыма и принципа территориальной целостности остается критически важным для всего мира. По словам министра, для Украины как государства-основателя ООН, Устав организации – это не просто документ, а краеугольный камень международного права.

Напомним

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что без освобождения Крыма крымскотатарский народ может полностью исчезнуть. С начала оккупации полуостров покинули около 50 тысяч крымских татар и до 100 тысяч украинцев.

Удары по оккупированному Крыму не дают россиянам превратить полуостров в военную базу - Зеленский24.09.25, 20:02 • 2096 просмотров

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости Мира
Генеральная Ассамблея ООН
Организация Объединенных Наций
Мустафа Джемилев
Нью-Йорк
Крым
Владимир Зеленский
Украина