Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

П'ятий саміт Кримської платформи вперше відбувся на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку

Київ • УНН

 • 286 перегляди

П'ятий саміт Міжнародної Кримської платформи вперше пройшов на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку за участі понад 60 країн. Президент Зеленський наголосив, що анексія Криму Росією порушила принципи мирного співіснування.

П'ятий саміт Кримської платформи вперше відбувся на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку

У Нью-Йорку в присутності понад 60 учасників уперше на світовій арені – на полях Генеральної Асамблеї ООН відбувся Пʼятий саміт Міжнародної Кримської платформи. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що саме анексія Криму росією порушила основні принципи мирного співіснування та показала світу, як можна незаконно захопити територію іншої держави. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал Зеленського, Офіс Президента України, Міністерство закордонних справ України

Деталі

П’ятий саміт міжнародної Кримської платформи став першим, що відбувся на світовій арені – на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. На цьому наголосив Президент України Володимир Зеленський у виступі.

Зазначається, що у заході взяли участь понад 60 учасників, зокрема 19 глав держав та урядів, міністри та високі представники 34 країн з усіх континентів та 7 міжнародних організацій.

Звертаючись до учасників саміту, Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що саме в Криму Росія порушила одне з основних правил мирного співіснування між народами – здійснивши незаконну спробу анексії українського півострова. 

За словами Президента України, саме дії Росії в Криму показали багатьом "хижакам" по всьому світу, як можна захопити частину іншої держави.

Україна є домом для багатьох народів, і особливо для корінного народу Криму – кримських татар. Це народ, який може по-справжньому відчути, що означає "дім", лише в Криму. У росіян є багато місць на їхній величезній території, де вони можуть почуватися вдома. Але їм цього ніколи, ніколи, ніколи не буває достатньо

- сказав Зеленський.

Глава держави закликав діяти так, щоб Росія знала: світ пам’ятає, не пробачить і бореться за перемогу міжнародного права та базової людської справедливості.

Глава держави зауважив, що найбільше від анексії Криму страждають цивільні. Росія постійно переслідує та репресує жителів півострова за право висловлюватися, за прагнення свободи й навіть за віросповідання. Чимало кримських в’язнів позбавлені волі ще з 2014 року.

Володимир Зеленський також повідомив, що Україна вживає заходів, щоб не допустити перетворення Криму на велику військову базу Росії, тому українські далекобійні дрони вражають російську логістику та військові цілі.

У своєму вступному слові глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що рекордне представництво цьогорічного саміту свідчить не лише про підтримку України, але й про рішучу підтримку найважливішого принципу ООН – територіальної цілісності держав.

Найважливіше те, що цей саміт надсилає сильний сигнал надії українцям у Криму, кримським татарам, усім, хто не полишає надії на відновлення справедливості. Світ не забув, Україна не забула, і ми ніколи не залишимо вас і нашу мету відновлення справедливості

- наголосив Сибіга.

Очільник МЗС зауважив, що зростаюча кількість учасників саміту свідчить про те, що питання Криму та принципу територіальної цілісності залишається критично важливим для всього світу. За словами міністра, для України як держави-засновниці ООН, Статут організації – це не просто документ, а наріжний камінь міжнародного права.

Нагадаємо

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв заявив, що без звільнення Криму кримськотатарський народ може повністю зникнути. З початку окупації півострів залишили близько 50 тисяч кримських татар та до 100 тисяч українців.

Віта Зеленецька

