Лідер кримськотатарського народу: якщо Крим не буде звільнено, кримськотатарський народ зникне
Київ • УНН
Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв заявив, що без звільнення Криму кримськотатарський народ може повністю зникнути. З початку окупації півострів залишили близько 50 тисяч кримських татар та до 100 тисяч українців.
Якщо Крим не буде звільнено, кримськотатарський народ може повністю зникнути як самобутній етнос. Про це заявив лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв на П'ятому саміті Кримської платформи, передає УНН.
Якщо Крим не буде звільнено, то вже у близкому майбутньому можна передбачити повне зникнення кримськотатарського народу як самобутнього етносу
"Масштаб переслідувань у Криму у десятки разів перевищує ситуацію в самій Росії. Від початку окупації півострів залишили близько 50 тисяч кримських татар і до 100 тисяч українців, тоді як переселених із Росії громадян уже понад мільйон", - наголосив він.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські удари дронами по тимчасово окупованому Криму дають результати, адже вони не дають перетворити півострів на військову базу окупантів.