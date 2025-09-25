Лідер кримськотатарського народу: якщо Крим не буде звільнено, кримськотатарський народ зникне

Якщо Крим не буде звільнено, кримськотатарський народ може повністю зникнути як самобутній етнос. Про це заявив лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв на П'ятому саміті Кримської платформи, передає УНН.

