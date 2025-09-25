Лидер крымскотатарского народа: если Крым не будет освобожден, крымскотатарский народ исчезнет

$41.380.00
48.800.07
ukenru
18:42 • 13902 просмотра
Панама отменила регистрацию более двухсот российских танкеров
24 сентября, 14:27 • 20572 просмотра
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда
Эксклюзив
24 сентября, 13:04 • 26231 просмотра
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Эксклюзив
24 сентября, 12:07 • 26681 просмотра
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
24 сентября, 11:17 • 27291 просмотра
новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все деталиVideo
24 сентября, 11:04 • 43009 просмотра
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
Эксклюзив
24 сентября, 10:07 • 20133 просмотра
Трамп впервые заговорил о возвращении Украиной границ 91-го года: эксперт прокомментировал изменение риторики президента США
Эксклюзив
24 сентября, 08:38 • 39887 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
24 сентября, 07:25 • 18756 просмотра
Опасный прецедент: Верховный Суд подтвердил, что права акционеров банков не защищены
24 сентября, 06:56 • 18881 просмотра
Генсек ООН: более 14 тысяч мирных жителей погибли в Украине, сотни детей - пора остановить это
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
2.4м/с
65%
757мм
Популярные новости
Зеленского подталкивают к возвращению земель, которые Украина не отвоевала летом 2023 года - CNN24 сентября, 13:41 • 13359 просмотра
Режим лукашенко будет делать "бизнес" с оккупантами на украинской территории: в разведке разъяснили причины24 сентября, 13:56 • 3096 просмотра
В Киеве 17-летняя мать оставила младенца на четыре дня в запертой квартире, ребенок впал в кому24 сентября, 15:19 • 6976 просмотра
Глава МВД Игорь Клименко вручил государственную награду командиру "Азова" Денису ПрокопенкоPhoto24 сентября, 15:42 • 3726 просмотра
Суд оставил Шуфрича под стражей24 сентября, 16:51 • 4004 просмотра
публикации
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы24 сентября, 11:04 • 43008 просмотра
ВОЗ предупредила о глобальной проблеме с лекарствами, которая затронет миллионы. Что произошло24 сентября, 09:04 • 43822 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
24 сентября, 08:38 • 39886 просмотра
Знак зодиака Весы: характеристика природных дипломатов и художниковPhoto24 сентября, 05:30 • 49991 просмотра
Плесень в ванной: причины, способы удаления и профилактикаPhoto24 сентября, 05:16 • 58490 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Эдгарс Ринкевичс
Реджеп Тайип Эрдоган
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Нью-Йорк
Европа
Иран
Реклама
УНН Lite
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия23 сентября, 12:00 • 41583 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 101310 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 60686 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 74396 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 125983 просмотра
Актуальное
МиГ-31
Хранитель
Шахед-136
Беспилотный летательный аппарат
E-6 Mercury

Лидер крымскотатарского народа: если Крым не будет освобожден, крымскотатарский народ исчезнет

Киев • УНН

 • 36 просмотра

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что без освобождения Крыма крымскотатарский народ может полностью исчезнуть. С начала оккупации полуостров покинули около 50 тысяч крымских татар и до 100 тысяч украинцев.

Лидер крымскотатарского народа: если Крым не будет освобожден, крымскотатарский народ исчезнет

Если Крым не будет освобожден, крымскотатарский народ может полностью исчезнуть как самобытный этнос. Об этом заявил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев на Пятом саммите Крымской платформы, передает УНН.

Если Крым не будет освобожден, то уже в близком будущем можно предвидеть полное исчезновение крымскотатарского народа как самобытного этноса

- отметил Джемилев.

"Масштаб преследований в Крыму в десятки раз превышает ситуацию в самой России. С начала оккупации полуостров покинули около 50 тысяч крымских татар и до 100 тысяч украинцев, тогда как переселенных из России граждан уже более миллиона", - подчеркнул он.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские удары дронами по временно оккупированному Крыму дают результаты, ведь они не дают превратить полуостров в военную базу оккупантов. 

Вита Зеленецкая

ОбществоПолитика
Мустафа Джемилев
Крым
Владимир Зеленский
Украина