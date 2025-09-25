Лидер крымскотатарского народа: если Крым не будет освобожден, крымскотатарский народ исчезнет
Киев • УНН
Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что без освобождения Крыма крымскотатарский народ может полностью исчезнуть. С начала оккупации полуостров покинули около 50 тысяч крымских татар и до 100 тысяч украинцев.
Если Крым не будет освобожден, крымскотатарский народ может полностью исчезнуть как самобытный этнос. Об этом заявил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев на Пятом саммите Крымской платформы, передает УНН.
Если Крым не будет освобожден, то уже в близком будущем можно предвидеть полное исчезновение крымскотатарского народа как самобытного этноса
"Масштаб преследований в Крыму в десятки раз превышает ситуацию в самой России. С начала оккупации полуостров покинули около 50 тысяч крымских татар и до 100 тысяч украинцев, тогда как переселенных из России граждан уже более миллиона", - подчеркнул он.
