Удари по окупованому Криму не дають росіянам перетворити півострів у військову базу - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські удари дронами по тимчасово окупованому Криму дають результати, адже вони не дають перетворити півострів на військову базу окупантів. Про це Зеленський заявив під час виступу на саміті Кримська платформа, пише УНН.

Ми діємо, щоб не дати росії перетворити Крим на одну велику військову базу. Ми повинні робити це, щоб захистити життя наших людей. Наші далекобійні дрони точно б'ють, наш тиск на російську логістику дає результати. І російська воєнна машина зіткнулася з дуже серйозними складностями - сказав Президент.

Доповнення

Під час загальних дебатів Генеральної Асамблеї Організації об’єднаних націй Володимир Зеленський заявив, що Україна має дрони, які можуть летіти на дві-три тисячі кілометрів. Крім того, завдяки морським дронам вдалося вибити російські кораблі з Чорного моря.