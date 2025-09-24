Удари по окупованому Криму не дають росіянам перетворити півострів у військову базу - Зеленський

$41.380.00
48.800.07
ukenru
14:27 • 9824 перегляди
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Ексклюзив
13:04 • 16574 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
24 вересня, 12:07 • 18716 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
24 вересня, 11:17 • 20845 перегляди
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталіVideo
24 вересня, 11:04 • 34775 перегляди
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
Ексклюзив
24 вересня, 10:07 • 18469 перегляди
Трамп уперше заговорив про повернення Україною кордонів 91-го року: експерт прокоментував зміну риторики президента США
Ексклюзив
24 вересня, 08:38 • 34550 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
24 вересня, 07:25 • 18268 перегляди
Небезпечний прецедент: Верховний Суд підтвердив, що права акціонерів банків не захищені
24 вересня, 06:56 • 18487 перегляди
Генсек ООН: понад 14 тисяч мирних жителів загинули в Україні, сотні дітей - настав час зупинити це
24 вересня, 06:43 • 15351 перегляди
100 Тб даних і переписка аксьонова: розвідка повторно зламала сервери окупаційної влади в Криму
ВООЗ попередив про глобальну проблему з ліками, яка торкнеться мільйонів. Що сталось24 вересня, 09:04 • 35089 перегляди
На Донеччині росіяни розстріляли сім’ю цивільних і захопили в заручники дитину - військовіVideo24 вересня, 09:57 • 4212 перегляди
Трамп перекладає відповідальність за війну в Україні на Європу та НАТО - The Telegraph24 вересня, 10:22 • 4596 перегляди
Угорщина не збирається відмовлятися від російської нафти, навіть якщо Трамп попросить24 вересня, 10:41 • 12740 перегляди
Зеленського підштовхують до повернення земель, які Україна не відвоювала влітку 2023 - CNN13:41 • 5342 перегляди
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики24 вересня, 11:04 • 34775 перегляди
ВООЗ попередив про глобальну проблему з ліками, яка торкнеться мільйонів. Що сталось24 вересня, 09:04 • 35117 перегляди
Знак зодіаку Терези: характеристика природних дипломатів та митцівPhoto24 вересня, 05:30 • 45191 перегляди
Пліснява у ванній: причини, способи видалення та профілактикаPhoto24 вересня, 05:16 • 53919 перегляди
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови23 вересня, 12:00 • 39186 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 99026 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 58604 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 72474 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 124074 перегляди
The Guardian
Шахед-136
Безпілотний літальний апарат
Fox News
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Удари по окупованому Криму не дають росіянам перетворити півострів у військову базу - Зеленський

Київ • УНН

 • 472 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив, що удари українських дронів по тимчасово окупованому Криму ефективні, оскільки вони перешкоджають перетворенню півострова на велику військову базу. Завдяки далекобійним дронам та тиску на логістику російська воєнна машина зіткнулася з серйозними труднощами.

Удари по окупованому Криму не дають росіянам перетворити півострів у військову базу - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські удари дронами по тимчасово окупованому Криму дають результати, адже вони не дають перетворити півострів на військову базу окупантів. Про це Зеленський заявив під час виступу на саміті Кримська платформа, пише УНН.

Ми діємо, щоб не дати росії перетворити Крим на одну велику військову базу. Ми повинні робити це, щоб захистити життя наших людей. Наші далекобійні дрони точно б'ють, наш тиск на російську логістику дає результати. І російська воєнна машина зіткнулася з дуже серйозними складностями 

- сказав Президент.

Під час загальних дебатів Генеральної Асамблеї Організації об’єднаних націй Володимир Зеленський заявив, що Україна має дрони, які можуть летіти на дві-три тисячі кілометрів. Крім того, завдяки морським дронам вдалося вибити російські кораблі з Чорного моря.

Павло Зінченко

Війна в УкраїніПолітика
Генеральна Асамблея ООН
Крим
Володимир Зеленський
Україна