Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
13:04 • 4824 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
12:07 • 11433 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
11:17 • 13718 перегляди
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталі
11:04 • 23225 перегляди
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
10:07 • 16396 перегляди
Трамп уперше заговорив про повернення Україною кордонів 91-го року: експерт прокоментував зміну риторики президента США
24 вересня, 08:38 • 28211 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
24 вересня, 07:25 • 17492 перегляди
Небезпечний прецедент: Верховний Суд підтвердив, що права акціонерів банків не захищені
24 вересня, 06:56 • 17892 перегляди
Генсек ООН: понад 14 тисяч мирних жителів загинули в Україні, сотні дітей - настав час зупинити це
24 вересня, 06:43 • 14927 перегляди
100 Тб даних і переписка аксьонова: розвідка повторно зламала сервери окупаційної влади в Криму
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

В України немає ракет, якими хизуються диктатори, але є дрони, які летять на 2-3 тис. км - Зеленський

Київ • УНН

 • 294 перегляди

Президент Зеленський заявив, що Україна має дрони, здатні летіти на 2-3 тис. км, і завдяки морським дронам витіснила російські кораблі з Чорного моря. Він також наголосив, що лише власна зброя та сильні альянси можуть гарантувати безпеку Україні.

В України немає ракет, якими хизуються диктатори, але є дрони, які летять на 2-3 тис. км - Зеленський

Україна має дрони, які можуть летіти на дві-три тисячі кілометрів. Крім того, завдяки морським дронам вдалося вибити російські кораблі з Чорного моря, заявив під час загальних дебатів Генеральної Асамблеї Організації об’єднаних націй Президент України Володимир Зеленський, пише УНН.

Деталі

У нас нема таких довгих ракет, якими люблять хизуватися диктатори на парадах, але в нас є дрони, які можуть летіти на дві тисячі кілометрів. У нас не було вибору, ми мали захищати своє життя

- зазначив Зеленський.

Президент нагадав, що за допомогою морських дронів Україна спромоглася вибити російські кораблі з Чорного моря.

"Контроль на морі раніше залежав від великих бортів. Сьогодні ми завдяки морських дронам змогли домогтися того, що росія змушена була вивести залишки свого флоту в далекі бухти", - підкреслив глава держави.

Зеленський заявив, що операція "Павутина" стала прикладом того, як нове озброєння ефективно діє проти старих систем.

Операція "Павутина", коли дешеві дрони знищили десятки дуже дорогих російських стратегічних бомбардувальників, стала справжнім прикладом того, що нові види озброєнь можуть зробити зі старими системами

- додав Володимир Зеленський.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що гарантувати безпеку Україні можуть лише сильні Альянси та власна зброя. Глава держави наголосив, що міжнародне право повністю не працює, якщо країни не мають союзників та зброї. 

"Немає гарантій безпеки без зброї та партнерів. Ніхто з українців не обирав такої долі. Саме тому інвестуємо в оборонну промисловість", - наголосив Володимир Зеленський.

Павло Зінченко

Війна в УкраїніПолітика
Генеральна Асамблея ООН
Володимир Зеленський
Україна
Безпілотний літальний апарат