В України немає ракет, якими хизуються диктатори, але є дрони, які летять на 2-3 тис. км - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що Україна має дрони, здатні летіти на 2-3 тис. км, і завдяки морським дронам витіснила російські кораблі з Чорного моря. Він також наголосив, що лише власна зброя та сильні альянси можуть гарантувати безпеку Україні.
Україна має дрони, які можуть летіти на дві-три тисячі кілометрів. Крім того, завдяки морським дронам вдалося вибити російські кораблі з Чорного моря, заявив під час загальних дебатів Генеральної Асамблеї Організації об’єднаних націй Президент України Володимир Зеленський, пише УНН.
Деталі
У нас нема таких довгих ракет, якими люблять хизуватися диктатори на парадах, але в нас є дрони, які можуть летіти на дві тисячі кілометрів. У нас не було вибору, ми мали захищати своє життя
Президент нагадав, що за допомогою морських дронів Україна спромоглася вибити російські кораблі з Чорного моря.
"Контроль на морі раніше залежав від великих бортів. Сьогодні ми завдяки морських дронам змогли домогтися того, що росія змушена була вивести залишки свого флоту в далекі бухти", - підкреслив глава держави.
Зеленський заявив, що операція "Павутина" стала прикладом того, як нове озброєння ефективно діє проти старих систем.
Операція "Павутина", коли дешеві дрони знищили десятки дуже дорогих російських стратегічних бомбардувальників, стала справжнім прикладом того, що нові види озброєнь можуть зробити зі старими системами
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський наголосив, що гарантувати безпеку Україні можуть лише сильні Альянси та власна зброя. Глава держави наголосив, що міжнародне право повністю не працює, якщо країни не мають союзників та зброї.
"Немає гарантій безпеки без зброї та партнерів. Ніхто з українців не обирав такої долі. Саме тому інвестуємо в оборонну промисловість", - наголосив Володимир Зеленський.