В України немає ракет, якими хизуються диктатори, але є дрони, які летять на 2-3 тис. км - Зеленський

Україна має дрони, які можуть летіти на дві-три тисячі кілометрів. Крім того, завдяки морським дронам вдалося вибити російські кораблі з Чорного моря, заявив під час загальних дебатів Генеральної Асамблеї Організації об’єднаних націй Президент України Володимир Зеленський, пише УНН.

У нас нема таких довгих ракет, якими люблять хизуватися диктатори на парадах, але в нас є дрони, які можуть летіти на дві тисячі кілометрів. У нас не було вибору, ми мали захищати своє життя

Президент нагадав, що за допомогою морських дронів Україна спромоглася вибити російські кораблі з Чорного моря.

"Контроль на морі раніше залежав від великих бортів. Сьогодні ми завдяки морських дронам змогли домогтися того, що росія змушена була вивести залишки свого флоту в далекі бухти", - підкреслив глава держави.

Зеленський заявив, що операція "Павутина" стала прикладом того, як нове озброєння ефективно діє проти старих систем.

Операція "Павутина", коли дешеві дрони знищили десятки дуже дорогих російських стратегічних бомбардувальників, стала справжнім прикладом того, що нові види озброєнь можуть зробити зі старими системами