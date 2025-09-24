У Украины нет ракет, которыми хвастаются диктаторы, но есть дроны, которые летят на 2-3 тыс. км - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что Украина имеет дроны, способные лететь на 2-3 тыс. км, и благодаря морским дронам вытеснила российские корабли из Черного моря. Он также подчеркнул, что только собственное оружие и сильные альянсы могут гарантировать безопасность Украине.
Украина располагает беспилотниками, способными пролетать две-три тысячи километров. Кроме того, благодаря морским беспилотникам удалось выбить российские корабли из Черного моря, заявил во время общих дебатов Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.
Подробности
У нас нет таких длинных ракет, которыми любят хвастаться диктаторы на парадах, но у нас есть дроны, которые могут лететь на две тысячи километров. У нас не было выбора, мы должны были защищать свою жизнь
Президент напомнил, что с помощью морских дронов Украина смогла выбить российские корабли из Черного моря.
"Контроль на море раньше зависел от больших бортов. Сегодня мы благодаря морским дронам смогли добиться того, что Россия вынуждена была вывести остатки своего флота в далекие бухты", - подчеркнул глава государства.
Зеленский заявил, что операция "Паутина" стала примером того, как новое вооружение эффективно действует против старых систем.
Операция "Паутина", когда дешевые дроны уничтожили десятки очень дорогих российских стратегических бомбардировщиков, стала настоящим примером того, что новые виды вооружений могут сделать со старыми системами
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что гарантировать безопасность Украине могут только сильные Альянсы и собственное оружие. Глава государства подчеркнул, что международное право полностью не работает, если страны не имеют союзников и оружия.
"Нет гарантий безопасности без оружия и партнеров. Никто из украинцев не выбирал такой судьбы. Именно поэтому инвестируем в оборонную промышленность", - подчеркнул Владимир Зеленский.