У Украины нет ракет, которыми хвастаются диктаторы, но есть дроны, которые летят на 2-3 тыс. км - Зеленский

Украина располагает беспилотниками, способными пролетать две-три тысячи километров. Кроме того, благодаря морским беспилотникам удалось выбить российские корабли из Черного моря, заявил во время общих дебатов Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.

У нас нет таких длинных ракет, которыми любят хвастаться диктаторы на парадах, но у нас есть дроны, которые могут лететь на две тысячи километров. У нас не было выбора, мы должны были защищать свою жизнь