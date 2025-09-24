Зеленський: лише союзники та власна зброя нададуть Україні гарантії безпеки
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський на дебатах Генасамблеї ООН заявив, що гарантувати безпеку Україні можуть лише сильні Альянси та власна зброя. Він підкреслив, що міжнародне право не працює без союзників та зброї, тому Україна інвестує в оборонну промисловість.
Зеленський наголосив, що міжнародне право повністю не працює, якщо країни не мають союзників та зброї.
Немає гарантій безпеки без зброї та партнерів. Ніхто з українців не обирав такої долі. Саме тому ми інвестуємо в оборонну промисловість
