Ексклюзив
13:04 • 3530 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
12:07 • 10305 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
11:17 • 12718 перегляди
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталіVideo
11:04 • 21533 перегляди
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
Ексклюзив
10:07 • 15691 перегляди
Трамп уперше заговорив про повернення Україною кордонів 91-го року: експерт прокоментував зміну риторики президента США
Ексклюзив
08:38 • 27167 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
24 вересня, 07:25 • 17239 перегляди
Небезпечний прецедент: Верховний Суд підтвердив, що права акціонерів банків не захищені
24 вересня, 06:56 • 17796 перегляди
Генсек ООН: понад 14 тисяч мирних жителів загинули в Україні, сотні дітей - настав час зупинити це
24 вересня, 06:43 • 14865 перегляди
100 Тб даних і переписка аксьонова: розвідка повторно зламала сервери окупаційної влади в Криму
23 вересня, 19:19 • 27319 перегляди
Україна може виграти війну та повернути всі території за підтримки ЄС та НАТО - Трамп
Зеленський: лише союзники та власна зброя нададуть Україні гарантії безпеки

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Президент України Володимир Зеленський на дебатах Генасамблеї ООН заявив, що гарантувати безпеку Україні можуть лише сильні Альянси та власна зброя. Він підкреслив, що міжнародне право не працює без союзників та зброї, тому Україна інвестує в оборонну промисловість.

Зеленський: лише союзники та власна зброя нададуть Україні гарантії безпеки

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що гарантувати безпеку Україні можуть лише сильні Альянси та власна зброя. Про це він заявив на дебатах Генасамблеї ООН передає УНН.

Зеленський наголосив, що міжнародне право повністю не працює, якщо країни не мають союзників та зброї.

Немає гарантій безпеки без зброї та партнерів. Ніхто з українців не обирав такої долі. Саме тому ми інвестуємо в оборонну промисловість 

- наголосив Володимир Зеленський.

Раніше УНН писав, що Дональд Трамп під час візиту до ООН заявив, що Україна може відновити свої кордони за підтримки Європи та НАТО. Він уникнув обіцянок нової допомоги Україні, перекладаючи відповідальність за продовження війни на європейських союзників.

Альона Уткіна

Війна в УкраїніПолітика
Державний кордон України
Генеральна Асамблея ООН
НАТО
Дональд Трамп
Володимир Зеленський