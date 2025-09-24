Зеленський: лише союзники та власна зброя нададуть Україні гарантії безпеки

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що гарантувати безпеку Україні можуть лише сильні Альянси та власна зброя. Про це він заявив на дебатах Генасамблеї ООН передає УНН.

Зеленський наголосив, що міжнародне право повністю не працює, якщо країни не мають союзників та зброї.

Немає гарантій безпеки без зброї та партнерів. Ніхто з українців не обирав такої долі. Саме тому ми інвестуємо в оборонну промисловість