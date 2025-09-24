Зеленский: только союзники и собственное оружие дадут Украине гарантии безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что гарантировать безопасность Украине могут только сильные Альянсы и собственное оружие. Об этом он заявил на дебатах Генассамблеи ООН, передает УНН.

Зеленский подчеркнул, что международное право полностью не работает, если страны не имеют союзников и оружия.

Нет гарантий безопасности без оружия и партнеров. Никто из украинцев не выбирал такой судьбы. Именно поэтому мы инвестируем в оборонную промышленность