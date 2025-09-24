$41.380.00
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Эксклюзив
12:07 • 10310 просмотра
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
11:17 • 12723 просмотра
новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все деталиVideo
11:04 • 21539 просмотра
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
Эксклюзив
10:07 • 15693 просмотра
Трамп впервые заговорил о возвращении Украиной границ 91-го года: эксперт прокомментировал изменение риторики президента США
Эксклюзив
08:38 • 27169 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
24 сентября, 07:25 • 17241 просмотра
Опасный прецедент: Верховный Суд подтвердил, что права акционеров банков не защищены
24 сентября, 06:56 • 17796 просмотра
Генсек ООН: более 14 тысяч мирных жителей погибли в Украине, сотни детей - пора остановить это
24 сентября, 06:43 • 14865 просмотра
100 Тб данных и переписка аксенова: разведка повторно взломала серверы оккупационных властей в Крыму
23 сентября, 19:19 • 27321 просмотра
Украина может выиграть войну и вернуть все территории при поддержке ЕС и НАТО - Трамп
Зеленский: только союзники и собственное оружие дадут Украине гарантии безопасности

Киев • УНН

 • 54 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский на дебатах Генассамблеи ООН заявил, что гарантировать безопасность Украине могут только сильные Альянсы и собственное оружие. Он подчеркнул, что международное право не работает без союзников и оружия, поэтому Украина инвестирует в оборонную промышленность.

Зеленский: только союзники и собственное оружие дадут Украине гарантии безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что гарантировать безопасность Украине могут только сильные Альянсы и собственное оружие. Об этом он заявил на дебатах Генассамблеи ООН, передает УНН.

Зеленский подчеркнул, что международное право полностью не работает, если страны не имеют союзников и оружия.

Нет гарантий безопасности без оружия и партнеров. Никто из украинцев не выбирал такой судьбы. Именно поэтому мы инвестируем в оборонную промышленность 

- подчеркнул Владимир Зеленский.

Ранее УНН писал, что Дональд Трамп во время визита в ООН заявил, что Украина может восстановить свои границы при поддержке Европы и НАТО. Он избежал обещаний новой помощи Украине, перекладывая ответственность за продолжение войны на европейских союзников.

Алена Уткина

Война в УкраинеПолитика
Государственная граница Украины
Генеральная Ассамблея ООН
НАТО
Дональд Трамп
Владимир Зеленский