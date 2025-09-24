Зеленский: только союзники и собственное оружие дадут Украине гарантии безопасности
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский на дебатах Генассамблеи ООН заявил, что гарантировать безопасность Украине могут только сильные Альянсы и собственное оружие. Он подчеркнул, что международное право не работает без союзников и оружия, поэтому Украина инвестирует в оборонную промышленность.
Зеленский подчеркнул, что международное право полностью не работает, если страны не имеют союзников и оружия.
Нет гарантий безопасности без оружия и партнеров. Никто из украинцев не выбирал такой судьбы. Именно поэтому мы инвестируем в оборонную промышленность
