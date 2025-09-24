$41.380.00
Удары по оккупированному Крыму не дают россиянам превратить полуостров в военную базу - Зеленский

Киев • УНН

 • 474 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что удары украинских дронов по временно оккупированному Крыму эффективны, поскольку они препятствуют превращению полуострова в крупную военную базу. Благодаря дальнобойным дронам и давлению на логистику российская военная машина столкнулась с серьезными трудностями.

Удары по оккупированному Крыму не дают россиянам превратить полуостров в военную базу - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские удары дронами по временно оккупированному Крыму дают результаты, ведь они не дают превратить полуостров в военную базу оккупантов. Об этом Зеленский заявил во время выступления на саммите Крымская платформа, пишет УНН.

Мы действуем, чтобы не дать россии превратить Крым в одну большую военную базу. Мы должны делать это, чтобы защитить жизнь наших людей. Наши дальнобойные дроны точно бьют, наше давление на российскую логистику дает результаты. И российская военная машина столкнулась с очень серьезными сложностями 

- сказал Президент.

Дополнение

Во время общих дебатов Генеральной Ассамблеи Организации объединенных наций Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет дроны, которые могут лететь на две-три тысячи километров. Кроме того, благодаря морским дронам удалось выбить российские корабли из Черного моря.

Павел Зинченко

Война в УкраинеПолитика
Генеральная Ассамблея ООН
Крым
Владимир Зеленский
Украина