Удары по оккупированному Крыму не дают россиянам превратить полуостров в военную базу - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что удары украинских дронов по временно оккупированному Крыму эффективны, поскольку они препятствуют превращению полуострова в крупную военную базу. Благодаря дальнобойным дронам и давлению на логистику российская военная машина столкнулась с серьезными трудностями.
Мы действуем, чтобы не дать россии превратить Крым в одну большую военную базу. Мы должны делать это, чтобы защитить жизнь наших людей. Наши дальнобойные дроны точно бьют, наше давление на российскую логистику дает результаты. И российская военная машина столкнулась с очень серьезными сложностями
Дополнение
Во время общих дебатов Генеральной Ассамблеи Организации объединенных наций Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет дроны, которые могут лететь на две-три тысячи километров. Кроме того, благодаря морским дронам удалось выбить российские корабли из Черного моря.