Ифтар: Зеленский на священном ужине мусульман наградил военнослужащих, исповедующих ислам, на священном ужине мусульман

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в совместном ифтаре с представителями мусульманского сообщества и наградил украинских воинов-мусульман. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ОП.

Детали

Глава украинского государства Владимир Зеленский вместе с представителями мусульманского сообщества и украинскими военными, исповедующими ислам, собрались на ифтаре - ужине, который проводится во время священного для мусульман месяца Рамадана. Мероприятие состоялось на территории Духовного управления мусульман Крыма и стало продолжением традиции, начатой президентом в 2023 году.

В прошлом году мы начали новую традицию - именно так вместе отмечать священный Рамадан. И политическое руководство нашего государства, и военное командование, и представители нашего украинского мусульманского сообщества, и Меджлис крымскотатарского народа, и дипломатический корпус - все вместе. Единство всегда важно. Тем более единство важно, когда жизнь омрачена войной и ударами зла - заявил Владимир Зеленский.

Во время мероприятия президент наградил украинских воинов-мусульман орденами Богдана Хмельницкого III степени и "За мужество" III. Кроме того, он выразил слова поддержки и благодарности всем, кто помогает нашей стране и борется за справедливость.

Глава государства отдельно отметил всех тех, кто активно занимается помощью гражданам, находящимся на временно оккупированной территории Украины.

Я благодарю также всех, кто помогает нашему государству возвращать в Украину депортированных, похищенных россией детей и взрослых. Это тысячи судеб. Всех их нужно спасти. Глобальной благодарности заслуживает каждый лидер, чье посредничество возвращает наших детей из депортации и спасает взрослых от российских репрессий - отметил Владимир Зеленский.

Кроме того, в своей речи, он выразил пожелание мира и спокойствия народам, которые страдают из-за боевых действий, в частности в Сирии, Газе, Ливии, Судане.

Также, со своей стороны лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев выразил благодарность Президенту Украины, всем присутствующим, а также воинам, которые защищают Украину.

Вы сейчас выполняете не только свой гражданский, но и религиозный долг. Ведь, согласно принципам ислама, война за свою Родину является обязанностью для каждого мусульманина - сказал Мустафа Джемилев.

Он подчеркнул, что убежден в неизбежном наказании тех, кто виновен в войне, поблагодарив все страны мира за помощь в защите украинского народа. Джемилев выразил надежду, что священный месяц Рамадан укрепит единство украинского народа для победы над врагом.

На ифтаре также присутствовали главные представители мусульманского сообщества Украины, представители других стран, дипломатические миссии, аккредитованные в Украине, культурные и общественные деятели.

Дополнительно, во время мероприятия Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о важном вкладе тысяч мусульман-воинов Вооруженных Сил Украины в защиту страны во время полномасштабного вторжения. Министр отметил, что это уже третий Рамадан, который они проводят в боевых условиях, защищая будущее Украины.

Большая благодарность нашим воинам, которые совместно вытесняют врага с нашей земли, защищают справедливость и мир. Наши молитвы с теми, кто погиб за свободную Украину. Прошу у Всевышнего, чтобы он как можно быстрее даровал нам победу над оккупантом. Чтобы мы как можно быстрее освободили нашу родину, наш народ и обеспечили законность для всех наших сограждан от Ялты до Чернигова, от Луганска до Ужгорода - подчеркнул Рустем Умеров

Председатель Духовного управления мусульман Крыма Айдер Рустамов произнес ифтарную молитву, символизирующую завершение поста.

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Также Президент Украины в рамках мероприятия посетил выставку "Кораны, пережившие депортацию", где представлены издания Корана, изданные в Крыму и за его пределами. Глава государства осмотрел портреты военных, включая крымских татар и украинцев, которые исповедуют ислам и борются за территориальную целостность Украины. На выставке тоже были представлены портреты военных-мусульман разных национальностей, которые являются гражданами Украины и защищают страну на фронте.

Зеленский посетил ифтар с украинской мусульманской общиной, почтил воинов и пожелал мира