Зеленский посетил ифтар с украинской мусульманской общиной, почтил воинов и пожелал мира

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
  •  105996 просмотра

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

Эксклюзив
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
  •  110091 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
24 марта 2024, 16:50  •  161571 просмотра

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
24 марта 2024, 13:30  •  155579 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

Эксклюзив
Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период
24 марта 2024, 09:52  •  153635 просмотра

Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период

Эксклюзив
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
22 марта 2024, 16:50  •  215275 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

Эксклюзив
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
22 марта 2024, 14:44  •  180969 просмотра

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
22 марта 2024, 11:19  •  176874 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
21 марта 2024, 17:52  •  172887 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
21 марта 2024, 12:10  •  140478 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

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18 марта 2024, 18:47  •  482724 просмотра

Зеленский посетил ифтар с украинской мусульманской общиной, почтил воинов и пожелал мира

Президент Владимир Зеленский во время Рамадана принял участие в ифтаре с украинской мусульманской общиной, военнослужащими-мусульманами и дипломатами, выразив благодарность за поддержку и пожелав справедливого мира для Украины и всех народов, ценящих жизнь, а также поблагодарив тех, кто работает над ликвидацией последствий российских ударов.

Война •   •  645 просмотра
Зеленский посетил ифтар с украинской мусульманской общиной, почтил воинов и пожелал мира

Президент поблагодарил всех кто, помогал с ликвидацией последствий сегодняшних российских атак по Киеву, Одессе и Николаеву

Президент Зеленский поблагодарил всех, кто присоединился к ликвидации последствий российских ударов по Киеву, Одессе и Николаеву, и призвал людей поддерживать пострадавших, даже если они не просят о помощи.

Война •   •  1619 просмотра
Президент поблагодарил всех кто, помогал с ликвидацией последствий сегодняшних российских атак по Киеву, Одессе и Николаеву

Зеленский обсудил угрозы с руководителями разведки и согласовал новые задачи СБУ на эту неделю

Президент Зеленский обсудил с руководителями спецслужб существующие угрозы, проанализировал работу СБУ за прошедшую неделю и утвердил задачи на текущую неделю.

Война •   •  3586 просмотра
Зеленский обсудил угрозы с руководителями разведки и согласовал новые задачи СБУ на эту неделю

Сумская МВА назвала ТОП-3 фейковых "зашкваров" на прошлой неделе

Сумская городская военная администрация назвала тройку самых популярных манипуляций с фейковыми новостями о Сумщине на прошлой неделе: якобы наступательные планы России, информационный флешмоб "Кричи о Сумщине" и слухи о сокращении поставок топлива для волонтеров.

Общество •   •  7141 просмотра
Сумская МВА назвала ТОП-3 фейковых "зашкваров" на прошлой неделе

Малыш о Киве, Татарском и других: преступники отдают кармические долги перед украинским народом

Председатель СБУ Василий Малюк не подтверждает официально, что СБУ стоит за ликвидацией нескольких военных преступников, таких как Илья Кива или Владлен Татарский. Однако его комментарии свидетельствуют о том, что Служба безопасности имеет информацию о них.

Война •   •  7278 просмотра
Малыш о Киве, Татарском и других: преступники отдают кармические долги перед украинским народом

Малыш об отдельных священниках УПЦ МП: "из-под рясы мундир выглядывает. Что здесь общего с Богом?"

Глава СБУ Василий Малюк заявил, что служба борется не с духовенством в целом, а лишь с теми, кто работает против Украины, прикрываясь рясами.

Война •   •  9322 просмотра
Малыш об отдельных священниках УПЦ МП: "из-под рясы мундир выглядывает. Что здесь общего с Богом?"

В Хмельницкой области составили график веерных отключений - Хмельницкоблэнерго

Из-за российских обстрелов электросети в Хмельницкой области работают в аварийном режиме, что приводит к плановым веерным отключениям электроэнергии с почасовыми отключениями утром и вечером для предотвращения перегрузки сети.

Война •   •  9389 просмотра
В Хмельницкой области составили график веерных отключений - Хмельницкоблэнерго

Синегубов провел совещание по восстановлению поврежденной рф энергоинфраструктуры Харьковщины

Восстановление энергетической инфраструктуры Харьковской области, которая получила значительные повреждения в результате вражеских обстрелов, займет несколько недель, а то и месяцев, по словам председателя облгосадминистрации.

Общество •   •  13566 просмотра
Синегубов провел совещание по восстановлению поврежденной рф энергоинфраструктуры Харьковщины

СБУ никогда не повторяется в своих спецоперациях: Малюк о новом "хлопке" в рф

Председатель СБУ Василий Малюк прогнозирует новые спецоперации, которые нанесут еще больший вред врагу на суше и на море, обещая, что СБУ никогда не повторится и будет на шаг впереди россиян.

Война •   •  13541 просмотра
СБУ никогда не повторяется в своих спецоперациях: Малюк о новом "хлопке" в рф

Малюк объяснил, при каких условиях СБУ снова "поздоровается" с Крымским мостом

Глава СБУ Василий Малюк заявил, что сейчас россияне не используют Крымский мост для поставки оружия и боеприпасов, но если они снова начнут это делать, СБУ имеет возможность полностью разрушить мост.

Война •   •  15049 просмотра
Малюк объяснил, при каких условиях СБУ снова "поздоровается" с Крымским мостом