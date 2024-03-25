Зеленский посетил ифтар с украинской мусульманской общиной, почтил воинов и пожелал мира

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в торжественном ужине украинских мусульман - ифтаре, который происходит в рамках священного для верующих месяца Рамадана. Об этом он рассказал в вечернем видеообращении к украинцам, передает УНН.

Сегодня принял участие в ифтаре - особый ужин, который происходит во время месяца Рамадан. Вместе с представителями украинского мусульманского сообщества, вместе с воинами-мусульманами, с представителями дипломатического корпуса государств глобальной мусульманской общины и, конечно, с представителями крымскотатарского народа. Вместе поблагодарили всех тех, кто заботится об Украине, кто нам помогает. Почтили наших воинов и со всеми, кто имел честь разделить сегодня ифтар, пожелали мира - честного и справедливого мира - и для Украины, и для всех народов, которые так же, как и мы, ценят жизнь. - рассказал Зеленский.

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В вечернем видеообращении Зеленский также поблагодарил всех, кто работает для ликвидации последствий российских ударов.