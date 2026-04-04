В оккупированном Крыму умер старший брат Мустафы Джемилева

В оккупированном Крыму на 89-м году умер ветеран крымскотатарского национального движения Асан Джемилев, старший брат лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. Об этом сообщил глава Меджлиса Рефат Чубаров, передает УНН.

Очень горькое известие из оккупированного российскими варварами Крыма: сегодня, 4 апреля 2026 года, в Бахчисарае на 89 году умер ветеран крымскотатарского национального движения Асан Джемилев, старший брат лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. - сообщил Чубаров.

Глава Меджлиса выразил глубокие соболезнования родным и близким Асана Джемилева.

О времени и месте дженазе (похорон), которое состоится завтра в Бахчисарае, будет сообщено дополнительно.

В оккупированном Крыму умер брат Мустафы Джемилева