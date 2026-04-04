В окупованому Криму помер старший брат Мустафи Джемілєва
Київ • УНН
В окупованому Криму на 89-му році помер ветеран кримськотатарського національного руху Асан Джемілєв, старший брат лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. Про це повідомив глава Меджлісу Рефат Чубаров, передає УНН.
Дуже гірка звістка з окупованого російськими варварами Криму: сьогодні, 4 квітня 2026 року, в Бахчисараї на 89 році помер ветеран кримськотатарського національного руху Асан Джемілєв, старший брат лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва
Глава Меджлісу висловив глибокі співчуття рідним і близьким Асана Джемілєва.
Про час і місце дженазе (похорону), яке відбудеться завтра в Бахчисараї, буде повідомлено додатково.
