Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
В окупованому Криму помер старший брат Мустафи Джемілєва

Київ • УНН

 • 3268 перегляди

В окупованому Бахчисараї на 89-му році життя помер ветеран національного руху Асан Джемілєв. Похорон відбудеться завтра, повідомив Рефат Чубаров.

В окупованому Криму на 89-му році помер ветеран кримськотатарського національного руху Асан Джемілєв, старший брат лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. Про це повідомив глава Меджлісу Рефат Чубаров, передає УНН.

Дуже гірка звістка з окупованого російськими варварами Криму: сьогодні, 4 квітня 2026 року, в Бахчисараї на  89 році  помер ветеран кримськотатарського національного руху Асан Джемілєв, старший брат лідера кримськотатарського народу Мустафи  Джемілєва 

- повідомив Чубаров.

Глава Меджлісу висловив глибокі співчуття рідним і близьким Асана Джемілєва.

Про час і місце дженазе (похорону), яке відбудеться завтра в Бахчисараї, буде повідомлено додатково.

Антоніна Туманова

Суспільство
російська пропаганда
Війна в Україні
Рефат Чубаров
Мустафа Джемілєв
Крим