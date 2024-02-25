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Минобороны Швеции и Украины обсудили военное сотрудничество: Умеров отметил эффективность шведского САУ Archer

Минобороны Швеции и Украины обсудили военное сотрудничество: Умеров отметил эффективность шведского САУ Archer

Киев  •  УНН

25 февраля 2024, 11:26  •  4124 просмотра

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Министры обороны Швеции и Украины обсудили военное сотрудничество и эффективность шведских самоходных артиллерийских установок Archer, которые Украина уже эффективно использует на фронте.

Руководство Министерства обороны Украины провело встречу с коллегами из Швеции. Министр обороны Рустем Умеров вместе с Главнокомандующим Сирским провели встречу на тему военного сотрудничества между Украиной и Швецией.

Об этом передает УНН, со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Детали

Отмечается, что чиновники оборонных ведомств Швеции и Украины обсудили военное сотрудничество между странами, потребности ВСУ и решения, которые позволят Украине получить преимущество на фронте.

Благодарен за очень четкий и последовательный подход нашим шведским партнерам и за непоколебимое обязательство поддерживать безопасность Украины и всей Европы. Шведские Archer уже доказали свою эффективность на украинской передовой

- сообщил Рустем Умеров.
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Напомним,

Министр обороны Рустем Умеров заявил, что Украина имеет мощный план прорыва на фронте в 2024 году, что позволит достичь цели. Об этом Умеров заявил во время выступления на форуме "Украина. Год 2024".

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский вместе с министром обороны Рустемом Умеровым посетили передовые командные пункты воинских частей и подразделений в районе ведения боевых действий.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ВойнаПолитика
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
shvetsiyaШвеция
yevropaЕвропа
ukrainaУкраина
valerii-zaluzhnyiВалерий Залужный
Міноборони Швеції та України обговорили військове співробітництво: Умєров відзначив ефективність шведського САУ Archer
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