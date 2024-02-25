Минобороны Швеции и Украины обсудили военное сотрудничество: Умеров отметил эффективность шведского САУ Archer

Руководство Министерства обороны Украины провело встречу с коллегами из Швеции. Министр обороны Рустем Умеров вместе с Главнокомандующим Сирским провели встречу на тему военного сотрудничества между Украиной и Швецией.

Об этом передает УНН, со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

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Отмечается, что чиновники оборонных ведомств Швеции и Украины обсудили военное сотрудничество между странами, потребности ВСУ и решения, которые позволят Украине получить преимущество на фронте.

Благодарен за очень четкий и последовательный подход нашим шведским партнерам и за непоколебимое обязательство поддерживать безопасность Украины и всей Европы. Шведские Archer уже доказали свою эффективность на украинской передовой - сообщил Рустем Умеров.

Напомним,

Министр обороны Рустем Умеров заявил, что Украина имеет мощный план прорыва на фронте в 2024 году, что позволит достичь цели. Об этом Умеров заявил во время выступления на форуме "Украина. Год 2024".

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский вместе с министром обороны Рустемом Умеровым посетили передовые командные пункты воинских частей и подразделений в районе ведения боевых действий.