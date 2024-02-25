Сирський з Умєровим відвідали командні пункти військових частин і підрозділи у районі ведення бойових дій
Київ • УНН
Головнокомандувач Збройних Сил України та Міністр оборони відвідали командні пункти військових частин у зоні бойових дій та вислухали доповіді про складну обстановку і триваючі ворожі обстріли.
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський разом з міністром оборони Рустемом Умєровим відвідали передові командні пункти військових частин і підрозділів у районі ведення бойових дій.
Про це повідомив Сирський у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
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Разом із міністром оборони України Рустемом Умєровим відвідали передові командні пункти військових частин і підрозділів у районі ведення бойових дій. Заслухали командувачів угруповань військ щодо ситуації на ділянках їх відповідальності. Ворог регулярно штурмує позицій наших військ. На багатьох напрямках обстановка складна та потребує постійного контролю
Він також розповів, що була проаналізована поточна ситуація на фронті, зокрема подальші кроти та використання потенціалу маневреної та позиційної оборони, а також підсилення окремих ділянок фронту.
Також ми поспілкувалися з командирами бригад та окремих батальйонів щодо стану справ на місцях. Проаналізували проблеми, які виникають в бригадах. Вкотре я звернув увагу командирів на важливість координації та належної оперативної взаємодії всіх Сил оборони, а також збереження життя наших захисників і захисниць
Головнокомандувач наголосив, що попри складну ситуацію, наші воїни мужньо утримують рубежі та позиції, ворог несе непоправні втрати.
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