Зеленський відвідав передові позиції бійців на Куп'янському напрямку
Київ • УНН
Президент Зеленський відвідав українських військових, які захищають Куп'янський напрямок, і нагородив солдатів, зокрема присвоївши їм звання Героя України.
Президент Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військ на Куп’янському напрямку. Про це йдеться на сайті глави держави, передає УНН.
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Зеленський під час поїздки на Харківщину побував у батальйонному командному пункті 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, яка обороняє Куп’янськ.
Глава держави заслухав доповідь командира бригади підполковника Олексія Трубнікова про оперативну ситуацію на Куп’янському напрямку та взаємодію із суміжними підрозділами Сил оборони.
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Як повідомляється, окремо обговорили забезпечення підрозділів технікою, боєприпасами та інші актуальні потреби воїнів.
Зеленський також поспілкувався з військовими та нагородив захисників. Зокрема, присвоїв звання Героя України та вручив орден "Золота Зірка" полковнику Олегу Апостолу, який із 2008 року служить у Десантно-штурмових військах, а нині командує 95-ю окремою десантно-штурмовою бригадою ЗСУ.
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Як зазначається, з кінця 2022 року підрозділи під керівництвом Олега Апостола здійснюють успішні оборонні та штурмові дії в Донецькій, Харківській та Луганській областях.
Зеленський також вручив відзнаку Президента "Хрест бойових заслуг" полковнику Олександру Луценку.
Крім того, захисники отримали ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та "За мужність" ІІ–ІІІ ступенів.