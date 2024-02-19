Зеленский посетил передовые позиции бойцов на Купянском направлении

Президент Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских войск на Купянском направлении. Об этом говорится на сайте главы государства, передает УНН.

Детали

Зеленский во время поездки в Харьковскую область побывал в батальонном командном пункте 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого, которая обороняет Купянск.

Глава государства заслушал доклад командира бригады подполковника Алексея Трубникова об оперативной ситуации на Купянском направлении и взаимодействии со смежными подразделениями Сил обороны.

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Комбриг рассказал об опыте применения дронов различных типов в зоне ответственности и об особенностях борьбы с вражескими БпЛА с помощью систем РЭБ.

Как сообщается, отдельно обсудили обеспечение подразделений техникой, боеприпасами и другие актуальные потребности воинов.

Зеленский также пообщался с военными и наградил защитников. В частности, присвоил звание Героя Украины и вручил орден "Золотая Звезда" полковнику Олегу Апостолу, который с 2008 года служит в Десантно-штурмовых войсках, а ныне командует 95-й отдельной десантно-штурмовой бригадой ВСУ.

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Как отмечается, с конца 2022 года подразделения под руководством Олега Апостола осуществляют успешные оборонительные и штурмовые действия в Донецкой, Харьковской и Луганской областях.

Зеленский также вручил награду Президента "Крест боевых заслуг" полковнику Александру Луценко.

Кроме того, защитники получили ордена Богдана Хмельницкого III степени и "За мужество" II-III степеней.