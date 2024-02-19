Еще плюс 1290 оккупантов и самолет: Генштаб обновил данные о потерях врага

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой
  •  20270 просмотра

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 3,2 тыс. грузовиков
  •  121351 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 3,2 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению
16.02.24  •  247110 просмотра

Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению

Эксклюзив
Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году
16.02.24  •  303512 просмотра

Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году

Эксклюзив
Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы
16.02.24  •  243047 просмотра

Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы

Эксклюзив
На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко
15.02.24  •  264373 просмотра

На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко

Эксклюзив
Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат
14.02.24  •  328561 просмотра

Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат

Эксклюзив
Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина
14.02.24  •  300508 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина

Эксклюзив
Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
14.02.24  •  239647 просмотра

Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

Эксклюзив
Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт
14.02.24  •  223608 просмотра

Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Еще плюс 1290 оккупантов и самолет: Генштаб обновил данные о потерях врага

Еще плюс 1290 оккупантов и самолет: Генштаб обновил данные о потерях врага

Киев  •  УНН

19 февраля 2024, 06:14  •  19723 просмотра

Read in English

По оценкам Генерального штаба Вооруженных сил Украины, потери россии в личном составе и технике в Украине достигли более 403 000 человек убитыми и ранеными, а также сотни уничтоженных танков, самолетов и другой военной техники.

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 403 720 человек, 6498 танков, 336 самолетов и тысяч единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.02.24 ориентировочно составляли:

• личного состава – около 403 720 (+1290) человек,

• танков – 6498 (+11),

• боевых бронированных машин ‒ 12232 (+34),

• артиллерийских систем – 9733 (+24),

• РСЗО – 986 (+2),

• средств ПВО ‒ 674 (+0),

• самолетов – 336 (+1),

• вертолетов – 325 (+0),

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 7460 (+11),

• крылатых ракет ‒ 1898 (+0),

• кораблей/катеров ‒ 25 (+0),

• подлодок - 1 (+0),

• автомобильной техники и автоцистерн – 12767 (+31),

• специальной техники – 1545 (+5).

ПВО сбила 4 беспилотника типа "Shahed" над Харьковской областью19 февраля 2024, 06:00 • 21075 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина
Ще плюс 1290 окупантів та літак: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Plus 1290 occupants and 1 aircraft: General Staff updates data on enemy losses
Новости по теме

Еще плюс 1290 оккупантов и самолет: Генштаб обновил данные о потерях врага

По оценкам Генерального штаба Вооруженных сил Украины, потери россии в личном составе и технике в Украине достигли более 403 000 человек убитыми и ранеными, а также сотни уничтоженных танков, самолетов и другой военной техники.

Война •   •  19723 просмотра
Еще плюс 1290 оккупантов и самолет: Генштаб обновил данные о потерях врага

ПВО сбила 4 беспилотника типа "Shahed" над Харьковской областью

Украинская противовоздушная оборона уничтожила 4 беспилотника типа "Shahed", которые рф запустила над Харьковской областью из Белгорода.

Война •   •  21075 просмотра
ПВО сбила 4 беспилотника типа "Shahed" над Харьковской областью

За последние сутки рф нанесла 3 ракетных удара, 43 авиационных атак, 102 залповых обстрела

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил о 80 боевых столкновениях за сутки. рф нанесла 3 ракетных удара, 43 авиаудара и 102 обстрела из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам.

Война •   •  21024 просмотра
За последние сутки рф нанесла 3 ракетных удара, 43 авиационных атак, 102 залповых обстрела

Несколько взрывов прогремели в прибрежных зонах Херсона

Председатель Херсонской городской военной администрации сообщил, что Херсон под вражеским огнем.

Война •   •  23875 просмотра
Несколько взрывов прогремели в прибрежных зонах Херсона

Израиль угрожает начать наземной операцией в Рафахе до Рамадана

Израиль угрожает наземной операцией в Рафахе до начала Рамадана, если ХАМАС не освободит заложников.

Война •   •  22561 просмотра
Израиль угрожает начать наземной операцией в Рафахе до Рамадана

Спутниковые снимки показывают масштабное строительство вдоль границы между Египтом и Газой

Спутниковые снимки показывают, что Египет проводит масштабные строительные работы вдоль своей границы с Газой с целью создания изолированной буферной зоны для возможных палестинских беженцев. Однако Египет публично отрицает любые подобные приготовления.

Война •   •  27322 просмотра
Спутниковые снимки показывают масштабное строительство вдоль границы между Египтом и Газой

День Государственного герба Украины. Что еще можно отметить 19 февраля

Сегодня в Украине отмечается День Государственного герба. Именно 19 февраля 1992 года Верховная Рада приняла постановление об утверждении Малого государственного герба Украины в виде золотистого трезубца на синем фоне.

УНН Lite •   •  20129 просмотра
День Государственного герба Украины. Что еще можно отметить 19 февраля

Катар и Украина обсудили сотрудничество по возвращению украинских граждан из рф

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека встретилась с Государственным министром международного сотрудничества Катара, чтобы обсудить вопрос возвращения украинских граждан из рф при потенциальном участии Катара.

Война •   •  28966 просмотра
Катар и Украина обсудили сотрудничество по возвращению украинских граждан из рф

900 тонн литиевых батарей горят на заводе по переработке на юге Франции

На заводе по переработке батарей на юге Франции вспыхнул пожар, представляющий опасность из-за горючих материалов, которые содержатся в батареях.

Общество •   •  25222 просмотра
900 тонн литиевых батарей горят на заводе по переработке на юге Франции

российская пропаганда распространяет фейк о таинственном знаке генерала Залужного после отставки

рф распространила фейковую новость о том, что после отставки бывший Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал Залужный подал таинственный знак. Оказалось, что это был вражеский фотомонтаж прокремлевских каналов.

Война •   •  26437 просмотра
российская пропаганда распространяет фейк о таинственном знаке генерала Залужного после отставки