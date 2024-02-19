Еще плюс 1290 оккупантов и самолет: Генштаб обновил данные о потерях врага

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 403 720 человек, 6498 танков, 336 самолетов и тысяч единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.02.24 ориентировочно составляли:

• личного состава – около 403 720 (+1290) человек,

• танков – 6498 (+11),

• боевых бронированных машин ‒ 12232 (+34),

• артиллерийских систем – 9733 (+24),

• РСЗО – 986 (+2),

• средств ПВО ‒ 674 (+0),

• самолетов – 336 (+1),

• вертолетов – 325 (+0),

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 7460 (+11),

• крылатых ракет ‒ 1898 (+0),

• кораблей/катеров ‒ 25 (+0),

• подлодок - 1 (+0),

• автомобильной техники и автоцистерн – 12767 (+31),

• специальной техники – 1545 (+5).

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