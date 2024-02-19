Ще плюс 1290 окупантів та літак: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
За оцінками Генерального штабу Збройних сил України, втрати росії в особовому складі і техніці в Україні сягнули понад 403 000 осіб убитими і пораненими, а також сотні знищених танків, літаків та іншої військової техніки.
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 403 720 осіб, 6498 танків, 336 літаків та тисяч одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.02.24 орієнтовно становили:
• особового складу ‒ близько 403 720(+1290) осіб,
• танків ‒ 6498 (+11),
• бойових броньованих машин ‒ 12232 (+34),
• артилерійських систем – 9733 (+24),
• РСЗВ – 986 (+2),
• засобів ППО ‒ 674 (+0),
• літаків – 336 (+1),
• гелікоптерів – 325 (+0),
• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7460 (+11),
• крилатих ракет ‒ 1898 (+0),
• кораблів/катерів ‒ 25 (+0),
• підводних човнів - 1 (+0),
• автомобільної техніки та автоцистерн – 12767 (+31),
• спеціальної техніки ‒ 1545 (+5).
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