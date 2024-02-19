Ще плюс 1290 окупантів та літак: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 403 720 осіб, 6498 танків, 336 літаків та тисяч одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.02.24 орієнтовно становили:

• особового складу ‒ близько 403 720(+1290) осіб,

• танків ‒ 6498 (+11),

• бойових броньованих машин ‒ 12232 (+34),

• артилерійських систем – 9733 (+24),

• РСЗВ – 986 (+2),

• засобів ППО ‒ 674 (+0),

• літаків – 336 (+1),

• гелікоптерів – 325 (+0),

• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7460 (+11),

• крилатих ракет ‒ 1898 (+0),

• кораблів/катерів ‒ 25 (+0),

• підводних човнів - 1 (+0),

• автомобільної техніки та автоцистерн – 12767 (+31),

• спеціальної техніки ‒ 1545 (+5).

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