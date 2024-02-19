ППО збила 4 безпілотники типу "Shahed" над Харківською областю
Київ • УНН
Українська протиповітряна оборона знищила 4 безпілотники типу "Shahed", які рф запустила над Харківською областю з Бєлгорода.
ППО України знищила 4 ворожих безпілотники типу "Shahed". Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України, передає УНН.
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Сьогодні вночі Повітряні сили оборони України знищили чотири ударні безпілотники типу "Shahed", які були випущені противником у напрямку Харківщини із Бєлгородської області.
Зафіксована загроза застосування ударних БпЛА в Харківській області18.02.24, 22:23 • 33570 переглядiв