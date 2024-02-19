ПВО сбила 4 беспилотника типа "Shahed" над Харьковской областью
Украинская противовоздушная оборона уничтожила 4 беспилотника типа "Shahed", которые рф запустила над Харьковской областью из Белгорода.
За последние сутки рф нанесла 3 ракетных удара, 43 авиационных атак, 102 залповых обстрела
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил о 80 боевых столкновениях за сутки. рф нанесла 3 ракетных удара, 43 авиаудара и 102 обстрела из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам.
Несколько взрывов прогремели в прибрежных зонах Херсона
Председатель Херсонской городской военной администрации сообщил, что Херсон под вражеским огнем.
Израиль угрожает начать наземной операцией в Рафахе до Рамадана
Израиль угрожает наземной операцией в Рафахе до начала Рамадана, если ХАМАС не освободит заложников.
Спутниковые снимки показывают масштабное строительство вдоль границы между Египтом и Газой
Спутниковые снимки показывают, что Египет проводит масштабные строительные работы вдоль своей границы с Газой с целью создания изолированной буферной зоны для возможных палестинских беженцев. Однако Египет публично отрицает любые подобные приготовления.
День Государственного герба Украины. Что еще можно отметить 19 февраля
Сегодня в Украине отмечается День Государственного герба. Именно 19 февраля 1992 года Верховная Рада приняла постановление об утверждении Малого государственного герба Украины в виде золотистого трезубца на синем фоне.
Катар и Украина обсудили сотрудничество по возвращению украинских граждан из рф
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека встретилась с Государственным министром международного сотрудничества Катара, чтобы обсудить вопрос возвращения украинских граждан из рф при потенциальном участии Катара.
900 тонн литиевых батарей горят на заводе по переработке на юге Франции
На заводе по переработке батарей на юге Франции вспыхнул пожар, представляющий опасность из-за горючих материалов, которые содержатся в батареях.
российская пропаганда распространяет фейк о таинственном знаке генерала Залужного после отставки
рф распространила фейковую новость о том, что после отставки бывший Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал Залужный подал таинственный знак. Оказалось, что это был вражеский фотомонтаж прокремлевских каналов.
Европейский Союз оштрафует Apple на 500 миллионов евро
ЕС готовится наложить антимонопольный штраф на компанию Apple в размере 500 миллионов евро за правила App Store, которые ограничивают конкуренцию.