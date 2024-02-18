Зафиксирована угроза применения ударных БпЛА в Харьковской области

Украинские гимнасты завоевали "золото" и два "серебра" на первом этапе Кубка мира в Каире

Украинские гимнасты завоевали золото и два серебра на первом этапе Кубка мира в Каире, а дзюдоисты - золото и бронзу на турнире Большого шлема в Баку.