Зафиксирована угроза применения ударных БпЛА в Харьковской области

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Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 3,2 тыс. грузовиков
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Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 3,2 тыс. грузовиков

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Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению
16.02.24  •  228299 просмотра

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Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году
16.02.24  •  289520 просмотра

Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году

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Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы
16.02.24  •  230137 просмотра

Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы

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На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко
15.02.24  •  251750 просмотра

На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко

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Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат
14.02.24  •  323127 просмотра

Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат

Эксклюзив
Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина
14.02.24  •  297521 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина

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Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
14.02.24  •  237628 просмотра

Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

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Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт
14.02.24  •  221974 просмотра

Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт

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Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
13.02.24  •  227159 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зафиксирована угроза применения ударных БпЛА в Харьковской области

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о потенциальной угрозе использования ударных вражеских беспилотников (БпЛА) в Харьковской области.

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Зафиксирована угроза применения ударных БпЛА в Харьковской области

Фермеры в Польше пытались заблокировать железнодорожные пути на станции "Дорогуск"

Польские фермеры попытались заблокировать железнодорожные пути на станции "Дорогуск", но им помешали правоохранители.

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Фермеры в Польше пытались заблокировать железнодорожные пути на станции "Дорогуск"

Башкиры в российской армии пытаются уклоняться от участия в боевых действиях на передовой

Мобилизованные башкиры в российской армии стараются избегать прямого участия в войне с Украиной и сосредотачиваются на логистической поддержке. В результате возникают конфликты между российскими военнослужащими и представителями татарских национальностей.

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Башкиры в российской армии пытаются уклоняться от участия в боевых действиях на передовой

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Украинцы, которые вынужденно выехали из Украины в Великобританию из-за полномасштабной войны, смогут продлить свои британские визы до сентября 2026 года.

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Великобритания продлила визы для украинцев еще на 18 месяцев - до сентября 2026 года

DeepState: россияне продвинулись возле Ивановского и Вербового, идут бои за Роботино

Российские войска продвинулись вперед возле двух сел в Донецке, но бои продолжаются вокруг одного села в Запорожье, где украинцы удерживают свои позиции.

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DeepState: россияне продвинулись возле Ивановского и Вербового, идут бои за Роботино

В оккупированной Запорожской области коллаборационисты собирают данные и агитируют за участие в незаконных российских выборах

Коллаборационисты в оккупированном Запорожье собирают информацию от двери до двери и агитируют за участие в российских выборах, чтобы искусственно повысить явку и создать впечатление легитимности.

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В оккупированной Запорожской области коллаборационисты собирают данные и агитируют за участие в незаконных российских выборах

Украинские гимнасты завоевали "золото" и два "серебра" на первом этапе Кубка мира в Каире

Украинские гимнасты завоевали золото и два серебра на первом этапе Кубка мира в Каире, а дзюдоисты - золото и бронзу на турнире Большого шлема в Баку.

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Украинские гимнасты завоевали "золото" и два "серебра" на первом этапе Кубка мира в Каире

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Генеральная прокуратура начала расследование по факту расстрела украинских военнопленных в Авдеевке и Веселом.

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Расстрел украинских военнопленных в Авдеевке и Веселом: начато расследование - Офис Генпрокурора

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Украинские дзюдоисты завоевали одну серебряную и две бронзовые медали на международном турнире Большого Шлема в Баку.

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В Азербайджане украинские дзюдоистки завоевали три медали: одно "серебро" и две "бронзы"

Ракетный удар по Краматорску: в ОВА показали разрушения и подсчитали ущерб

Три человека погибли и двое получили ранения в результате российского ракетного обстрела Краматорска, который разрушил два дома и повредил 137 других.

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Ракетный удар по Краматорску: в ОВА показали разрушения и подсчитали ущерб