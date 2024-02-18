Зафиксирована угроза применения ударных БпЛА в Харьковской области
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о потенциальной угрозе использования ударных вражеских беспилотников (БпЛА) в Харьковской области.
Фермеры в Польше пытались заблокировать железнодорожные пути на станции "Дорогуск"
Польские фермеры попытались заблокировать железнодорожные пути на станции "Дорогуск", но им помешали правоохранители.
Башкиры в российской армии пытаются уклоняться от участия в боевых действиях на передовой
Мобилизованные башкиры в российской армии стараются избегать прямого участия в войне с Украиной и сосредотачиваются на логистической поддержке. В результате возникают конфликты между российскими военнослужащими и представителями татарских национальностей.
Великобритания продлила визы для украинцев еще на 18 месяцев - до сентября 2026 года
Украинцы, которые вынужденно выехали из Украины в Великобританию из-за полномасштабной войны, смогут продлить свои британские визы до сентября 2026 года.
DeepState: россияне продвинулись возле Ивановского и Вербового, идут бои за Роботино
Российские войска продвинулись вперед возле двух сел в Донецке, но бои продолжаются вокруг одного села в Запорожье, где украинцы удерживают свои позиции.
В оккупированной Запорожской области коллаборационисты собирают данные и агитируют за участие в незаконных российских выборах
Коллаборационисты в оккупированном Запорожье собирают информацию от двери до двери и агитируют за участие в российских выборах, чтобы искусственно повысить явку и создать впечатление легитимности.
Украинские гимнасты завоевали "золото" и два "серебра" на первом этапе Кубка мира в Каире
Украинские гимнасты завоевали золото и два серебра на первом этапе Кубка мира в Каире, а дзюдоисты - золото и бронзу на турнире Большого шлема в Баку.
Расстрел украинских военнопленных в Авдеевке и Веселом: начато расследование - Офис Генпрокурора
Генеральная прокуратура начала расследование по факту расстрела украинских военнопленных в Авдеевке и Веселом.
В Азербайджане украинские дзюдоистки завоевали три медали: одно "серебро" и две "бронзы"
Украинские дзюдоисты завоевали одну серебряную и две бронзовые медали на международном турнире Большого Шлема в Баку.
Ракетный удар по Краматорску: в ОВА показали разрушения и подсчитали ущерб
Три человека погибли и двое получили ранения в результате российского ракетного обстрела Краматорска, который разрушил два дома и повредил 137 других.