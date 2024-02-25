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Сырский с Умеровым посетили командные пункты воинских частей и подразделения в районе ведения боевых действий

Сырский с Умеровым посетили командные пункты воинских частей и подразделения в районе ведения боевых действий

Киев  •  УНН

25 февраля 2024, 09:06  •  11866 просмотра

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Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины и Министр обороны посетили командные пункты воинских частей в зоне боевых действий и выслушали доклады о сложной обстановке и продолжающихся вражеских обстрелах.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский вместе с министром обороны Рустемом Умеровым посетили передовые командные пункты воинских частей и подразделений в районе ведения боевых действий.

Об этом сообщил Сырский в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

Вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым посетили передовые командные пункты воинских частей и подразделений в районе ведения боевых действий. Заслушали командующих группировок войск о ситуации на участках их ответственности. Враг регулярно штурмует позиции наших войск. На многих направлениях обстановка сложная и требует постоянного контроля

- сообщил Сырский. 

Он также рассказал, что была проанализирована текущая ситуация на фронте, в частности дальнейшие кроты и использование потенциала маневренной и позиционной обороны, а также усиление отдельных участков фронта.

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Также мы пообщались с командирами бригад и отдельных батальонов о состоянии дел на местах. Проанализировали проблемы, которые возникают в бригадах. В который раз я обратил внимание командиров на важность координации и надлежащего оперативного взаимодействия всех Сил обороны, а также сохранения жизни наших защитников и защитниц

- добавил Сырский. 

Главнокомандующий подчеркнул, что несмотря на сложную ситуацию, наши воины мужественно удерживают рубежи и позиции, враг несет невосполнимые потери.

Напомним

Президент Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских войск на Купянском направлении. 

Павел Башинский

Павел Башинский

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valerii-zaluzhnyiВалерий Залужный
kupyanskКупянск
Сирський з Умєровим відвідали командні пункти військових частин і підрозділи у районі ведення бойових дій
Syrsky and Umerov visited command posts of military units and subdivisions in the combat zone
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