Сырский с Умеровым посетили командные пункты воинских частей и подразделения в районе ведения боевых действий

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский вместе с министром обороны Рустемом Умеровым посетили передовые командные пункты воинских частей и подразделений в районе ведения боевых действий.

Об этом сообщил Сырский в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

Вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым посетили передовые командные пункты воинских частей и подразделений в районе ведения боевых действий. Заслушали командующих группировок войск о ситуации на участках их ответственности. Враг регулярно штурмует позиции наших войск. На многих направлениях обстановка сложная и требует постоянного контроля - сообщил Сырский.

Он также рассказал, что была проанализирована текущая ситуация на фронте, в частности дальнейшие кроты и использование потенциала маневренной и позиционной обороны, а также усиление отдельных участков фронта.

Также мы пообщались с командирами бригад и отдельных батальонов о состоянии дел на местах. Проанализировали проблемы, которые возникают в бригадах. В который раз я обратил внимание командиров на важность координации и надлежащего оперативного взаимодействия всех Сил обороны, а также сохранения жизни наших защитников и защитниц - добавил Сырский.

Главнокомандующий подчеркнул, что несмотря на сложную ситуацию, наши воины мужественно удерживают рубежи и позиции, враг несет невосполнимые потери.

Напомним

Президент Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских войск на Купянском направлении.