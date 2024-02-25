Сырский с Умеровым посетили командные пункты воинских частей и подразделения в районе ведения боевых действий
Киев • УНН
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины и Министр обороны посетили командные пункты воинских частей в зоне боевых действий и выслушали доклады о сложной обстановке и продолжающихся вражеских обстрелах.
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский вместе с министром обороны Рустемом Умеровым посетили передовые командные пункты воинских частей и подразделений в районе ведения боевых действий.
Об этом сообщил Сырский в своем Telegram-канале, передает УНН.
Детали
Вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым посетили передовые командные пункты воинских частей и подразделений в районе ведения боевых действий. Заслушали командующих группировок войск о ситуации на участках их ответственности. Враг регулярно штурмует позиции наших войск. На многих направлениях обстановка сложная и требует постоянного контроля
Он также рассказал, что была проанализирована текущая ситуация на фронте, в частности дальнейшие кроты и использование потенциала маневренной и позиционной обороны, а также усиление отдельных участков фронта.
Также мы пообщались с командирами бригад и отдельных батальонов о состоянии дел на местах. Проанализировали проблемы, которые возникают в бригадах. В который раз я обратил внимание командиров на важность координации и надлежащего оперативного взаимодействия всех Сил обороны, а также сохранения жизни наших защитников и защитниц
Главнокомандующий подчеркнул, что несмотря на сложную ситуацию, наши воины мужественно удерживают рубежи и позиции, враг несет невосполнимые потери.
Напомним
Президент Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских войск на Купянском направлении.
Сырский с Умеровым посетили командные пункты воинских частей и подразделения в районе ведения боевых действий
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины и Министр обороны посетили командные пункты воинских частей в зоне боевых действий и выслушали доклады о сложной обстановке и продолжающихся вражеских обстрелах.
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