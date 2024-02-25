Міноборони Швеції та України обговорили військове співробітництво: Умєров відзначив ефективність шведського САУ Archer
Київ • УНН
Міністри оборони Швеції та України обговорили військову співпрацю та ефективність шведських самохідних артилерійських установок Archer, які Україна вже ефективно використовує на фронті.
Керівництво Міністерства оборони України провело зустріч з колегами із Швеції. Міністр оборони Рустем Умєров разом з Головнокомандувачем Сирським провели зустріч на тему військового співробітництва між Україною та Швецією.
Про це передає УНН, із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.
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Зазначається що високопосадовці оборонних відомств Швеції та України обговорили військову співпрацю між країнами, потреби ЗСУ та рішення, які дозволять Україні здобути перевагу на фронті.
Вдячний за дуже чіткий і послідовний підхід нашим шведським партнерам та за непохитне зобов’язання підтримувати безпеку України та усієї Європи. Шведські Archer вже довели свою ефективність на українській передовій
Нагадаємо
Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Україна має потужний план прориву на фронті у 2024 році, що дозволить досягти мети. Про Умєров заявив під час виступу на форумі "Україна. Рік 2024".
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський разом з міністром оборони Рустемом Умєровим відвідали передові командні пункти військових частин і підрозділів у районі ведення бойових дій.