Ще плюс 880 окупантів і 13 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
З початку вторгнення в Україну російські війська втратили приблизно 410 700 осіб особового складу і 6555 танків.
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 410 700 осіб, 6555 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.02.24 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 410 700 (+880) осіб,
танків ‒ 6555 (+13) од,
бойових броньованих машин ‒ 12478 (+37) од,
артилерійських систем – 9993 (+12) од,
РСЗВ – 1000 (+1) од,
засоби ППО ‒ 686 (+2) од,
літаків – 340 (+0) од,
гелікоптерів – 325 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7707 (+26),
крилаті ракети ‒ 1910 (+3),
кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 13037 (+26) од,
спеціальна техніка ‒ 1580 (+2).
Доповнення
За даними Генштабу, протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 11 ракетних та 98 авіаційних ударів, здійснив 129 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Авіація Сил оборони завдала 9 ударів по ворогу за добу – Генштаб26.02.24, 07:03 • 28240 переглядiв