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Ще плюс 880 окупантів і 13 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Київ • УНН

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З початку вторгнення в Україну російські війська втратили приблизно 410 700 осіб особового складу і 6555 танків.

Ще плюс 880 окупантів і 13 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 410 700 осіб, 6555 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.02.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 410 700 (+880) осіб,

танків ‒ 6555 (+13) од,

бойових броньованих машин ‒ 12478 (+37) од,

артилерійських систем – 9993 (+12) од,

РСЗВ – 1000 (+1) од,

засоби ППО ‒ 686 (+2) од,

літаків – 340 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7707 (+26),

крилаті ракети ‒ 1910 (+3),

кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 13037 (+26) од,

спеціальна техніка ‒ 1580 (+2).

Доповнення

За даними Генштабу, протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 11 ракетних та 98 авіаційних ударів, здійснив 129 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Авіація Сил оборони завдала 9 ударів по ворогу за добу – Генштаб26.02.24, 07:03 • 28240 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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