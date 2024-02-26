Еще плюс 880 оккупантов и 13 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Эксклюзив
Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф
  •  108058 просмотра

Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф

Украина имеет план нового контрнаступления – Зеленский
  •  119302 просмотра

Украина имеет план нового контрнаступления – Зеленский

С начала войны СБУ обнаружила обнаружила обнаружила 7 типов вражеских "жучков" у представителей Сил обороны - Малюк
  •  113186 просмотра

С начала войны СБУ обнаружила обнаружила обнаружила 7 типов вражеских "жучков" у представителей Сил обороны - Малюк

Зеленский о блокировании Польшей украинской агропродукции: если решение не будет найдено - Украина будет защищать свой бизнес
  •  112134 просмотра

Зеленский о блокировании Польшей украинской агропродукции: если решение не будет найдено - Украина будет защищать свой бизнес

Зеленский о возможности переговоров с путиным: мы предложим площадку, на которой он сможет согласиться, что проиграл эту войну
  •  110976 просмотра

Зеленский о возможности переговоров с путиным: мы предложим площадку, на которой он сможет согласиться, что проиграл эту войну

В этой войне погибла 31 тысяча украинских военных - Зеленский
  •  102620 просмотра

В этой войне погибла 31 тысяча украинских военных - Зеленский

Эксклюзив
В ОП рассказали, когда Украина начнет предметные переговоры о содержании соглашения по безопасности с США
  •  107169 просмотра

В ОП рассказали, когда Украина начнет предметные переговоры о содержании соглашения по безопасности с США

Эксклюзив
Каждый дополнительный месяц войны приводит к катастрофическим последствиям в экономике рф - Юсов
  •  110531 просмотра

Каждый дополнительный месяц войны приводит к катастрофическим последствиям в экономике рф - Юсов

Эксклюзив
Фамилия нового главы НАПК определена до завершения конкурса - расследование
24.02.24  •  225937 просмотра

Фамилия нового главы НАПК определена до завершения конкурса - расследование

Эксклюзив
В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными
23.02.24  •  231068 просмотра

В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Еще плюс 880 оккупантов и 13 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Еще плюс 880 оккупантов и 13 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Киев  •  УНН

26 февраля 2024, 05:44  •  4808 просмотра

Read in English

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 410 700 человек личного состава и 6555 танков.

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 410 700 человек, 6555 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.02.24 ориентировочно составили:

личного состава - около 410 700 (+880) человек,

танков - 6555 (+13) ед,

боевых бронированных машин - 12478 (+37) ед,

артиллерийских систем - 9993 (+12) ед,

РСЗО - 1000 (+1) ед,

средства ППО - 686 (+2) ед,

самолетов - 340 (+0) ед,

вертолетов - 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 7707 (+26),

крылатые ракеты - 1910 (+3),

корабли /катера - 25 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 13037 (+26) ед,

специальная техника - 1580 (+2).

Image

Дополнение

По данным Генштаба, за прошедшие сутки произошло 95 боевых столкновений. В целом враг нанес 11 ракетных и 98 авиационных ударов, совершил 129 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по врагу за сутки - Генштаб26 февраля 2024, 05:03 • 11575 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
ukrainaУкраина
Ще плюс 880 окупантів і 13 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Plus 880 occupants and 13 tanks: General Staff updates data on enemy losses
Новости по теме

Еще плюс 880 оккупантов и 13 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 410 700 человек личного состава и 6555 танков.

Война •   •  4808 просмотра
Еще плюс 880 оккупантов и 13 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

На Никопольщине из-за атаки врага повреждено предприятие

Предприятие в Никополе пострадало от пожара, вызванного российскими обстрелами ночью.

Война •   •  6433 просмотра
На Никопольщине из-за атаки врага повреждено предприятие

Китай обвинил США в предвзятости в отчете ВТО

Китай обвинил США в предвзятости и ложных обвинениях в отчете ВТО, заявив, что отчет игнорирует прогресс Китая в выполнении обязательств в рамках ВТО и отрицает вклад Китая в мировую торговлю.

Экономика •   •  7590 просмотра
Китай обвинил США в предвзятости в отчете ВТО

Сегодня День сопротивления российской оккупации Крыма

Сегодня все граждане Украины присоединяются ко Дню сопротивления российской оккупации Крыма. 26 февраля, в центре Симферополя собралось около десяти тысяч человек, которые выступали за сохранение Крыма в составе Украины. Из-за преступной бездеятельности правоохранителей, в результате провокации пророссийских сил возникли столкновения, в которых погибли два человека.

Общество •   •  12130 просмотра
Сегодня День сопротивления российской оккупации Крыма

На фронте произошло 95 боевых столкновений - Генштаб

95 боевых столкновений произошло на фронте, как сообщается в утренней сводке Генерального штаба.

Война •   •  11551 просмотра
На фронте произошло 95 боевых столкновений - Генштаб

Авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по врагу за сутки - Генштаб

В Генштабе сообщили, что за минувшие сутки украинская авиация нанесла 9 ударов по российским войскам, уничтожив 3 ракеты, 9 беспилотников, а также поразила 7 мест дислокации личного состава и 2 зенитные установки.

Война •   •  11575 просмотра
Авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по врагу за сутки - Генштаб

В Южной Корее бастующие врачи могут потерять медицинскую лицензию

Более 9000 южнокорейских врачей прекратили работу в знак протеста, но им грозит потеря медицинских лицензий, если они не вернутся к крайнему сроку, установленному заместителем министра здравоохранения в четверг.

Здоровье •   •  9924 просмотра
В Южной Корее бастующие врачи могут потерять медицинскую лицензию

Spiegel: Европа по всему миру ищет боеприпасы для ВСУ

Европейцы ищут боеприпасы по всему миру, поскольку украинским военным нужно больше, чтобы продолжать борьбу, а американская помощь заблокирована в Конгрессе.

Война •   •  14499 просмотра
Spiegel: Европа по всему миру ищет боеприпасы для ВСУ

Эйфелеву башню снова открыли после 6-дневной забастовки

Эйфелева башня вновь открылась после шестидневного закрытия из-за забастовки рабочих, которые требовали лучшего ухода за памятником и более высоких зарплат, а ее оператор пообещал 380 миллионов евро на ремонт и переговоры о заработной плате.

Культура •   •  11853 просмотра
Эйфелеву башню снова открыли после 6-дневной забастовки

День термоса, Всемирный день неторопливости. Что еще можно отметить 26 февраля

Сегодня, 26 февраля, отмечается событие посвященное одному из самых полезных изобретений в историю человечества - День термоса. В 1892 году шотландский ученый и изобретатель Джеймс Дьюар изобрел вакуумную колбу для хранения сжиженных газов. которая изначально не предназначалась для повседневного использования.

УНН Lite •   •  11789 просмотра
День термоса, Всемирный день неторопливости. Что еще можно отметить 26 февраля