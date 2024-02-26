Еще плюс 880 оккупантов и 13 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

День термоса, Всемирный день неторопливости. Что еще можно отметить 26 февраля

Сегодня, 26 февраля, отмечается событие посвященное одному из самых полезных изобретений в историю человечества - День термоса. В 1892 году шотландский ученый и изобретатель Джеймс Дьюар изобрел вакуумную колбу для хранения сжиженных газов. которая изначально не предназначалась для повседневного использования.