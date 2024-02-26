Еще плюс 880 оккупантов и 13 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 410 700 человек личного состава и 6555 танков.
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 410 700 человек, 6555 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.02.24 ориентировочно составили:
личного состава - около 410 700 (+880) человек,
танков - 6555 (+13) ед,
боевых бронированных машин - 12478 (+37) ед,
артиллерийских систем - 9993 (+12) ед,
РСЗО - 1000 (+1) ед,
средства ППО - 686 (+2) ед,
самолетов - 340 (+0) ед,
вертолетов - 325 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 7707 (+26),
крылатые ракеты - 1910 (+3),
корабли /катера - 25 (+0) ед,
подводные лодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 13037 (+26) ед,
специальная техника - 1580 (+2).
Дополнение
По данным Генштаба, за прошедшие сутки произошло 95 боевых столкновений. В целом враг нанес 11 ракетных и 98 авиационных ударов, совершил 129 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по врагу за сутки - Генштаб26 февраля 2024, 05:03 • 11575 просмотров
Еще плюс 880 оккупантов и 13 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 410 700 человек личного состава и 6555 танков.
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