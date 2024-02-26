На фронті відбулося 95 бойових зіткнень – Генштаб
Київ • УНН
95 бойових зіткнень відбулося на фронті, як повідомляється у ранковому зведенні Генерального штабу.
Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 11 ракетних та 98 авіаційних ударів, здійснив 129 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомив у ранковому зведенні Генштаб, передає УНН.
Деталі
У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку відбито 6 атак противника в районі населених пунктів Синьківка та Табаївка Харківської області.
На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 5 ворожих атак в районах населених пунктів Терни Донецької області та Білогорівка Луганської області.
На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 8 атак противника в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області.
В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 25 атак ворога в районах населених пунктів Сєверне, Степове, Бердичі, Ласточкине та Невельське Донецької області.
На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка, Георгіївка, Побєда та Красногорівка Донецької області, де ворог 40 разів намагався прорвати оборону наших військ.
На Новопавлівському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.
На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито 6 атак противника в районі населеного пункту Роботине та 1 - в районі населеного пункту Гуляйпільське Запорізької області.
У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Так, протягом минулої доби противник здійснив 4 безуспішних штурми позицій наших військ на лівобережжі Дніпра.
Авіація Сил оборони завдала 9 ударів по ворогу за добу – Генштаб26.02.24, 07:03 • 28240 переглядiв