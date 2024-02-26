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На фронте произошло 95 боевых столкновений - Генштаб

На фронте произошло 95 боевых столкновений - Генштаб

Киев  •  УНН

26 февраля 2024, 05:10  •  11466 просмотра

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95 боевых столкновений произошло на фронте, как сообщается в утренней сводке Генерального штаба.

За прошедшие сутки произошло 95 боевых столкновений. В общем враг нанес 11 ракетных и 98 авиационных ударов, совершил 129 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Об этом сообщил в утренней сводке Генштаб, передает УНН.

Детали

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении отражено 6 атак противника в районе населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области. 

На Лиманском направлении нашими воинами отражено 5 вражеских атак в районах населенных пунктов Терны Донецкой области и Белогоровка Луганской области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 8 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское и Клищеевка Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 25 атак врага в районах населенных пунктов Северное, Степное, Бердичи, Ласточкино и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Новомихайловка, Георгиевка, Победа и Красногоровка Донецкой области, где враг 40 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Новопавловском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении Силами обороны отражено 6 атак противника в районе  населенного пункта Роботино и 1 - в районе населенного пункта Гуляйпольское Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Так, за прошедшие сутки противник совершил 4 безуспешных штурма позиций наших войск на левобережье Днепра.

Авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по врагу за сутки - Генштаб26 февраля 2024, 05:03 • 11542 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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avdiivkaАвдеевка
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ternyТерны
dneprДнепр (река)
luhanskЛуганск
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На фронті відбулося 95 бойових зіткнень – Генштаб
95 combat engagements took place in the frontline - General Staff
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На фронте произошло 95 боевых столкновений - Генштаб

95 боевых столкновений произошло на фронте, как сообщается в утренней сводке Генерального штаба.

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На фронте произошло 95 боевых столкновений - Генштаб

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В Генштабе сообщили, что за минувшие сутки украинская авиация нанесла 9 ударов по российским войскам, уничтожив 3 ракеты, 9 беспилотников, а также поразила 7 мест дислокации личного состава и 2 зенитные установки.

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В Южной Корее бастующие врачи могут потерять медицинскую лицензию

Более 9000 южнокорейских врачей прекратили работу в знак протеста, но им грозит потеря медицинских лицензий, если они не вернутся к крайнему сроку, установленному заместителем министра здравоохранения в четверг.

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NBC News: В США политтехнолог-демократ признался в создании дипфейка Байдена

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