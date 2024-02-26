На фронте произошло 95 боевых столкновений - Генштаб
Киев • УНН
95 боевых столкновений произошло на фронте, как сообщается в утренней сводке Генерального штаба.
За прошедшие сутки произошло 95 боевых столкновений. В общем враг нанес 11 ракетных и 98 авиационных ударов, совершил 129 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Об этом сообщил в утренней сводке Генштаб, передает УНН.
Детали
В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении отражено 6 атак противника в районе населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области.
На Лиманском направлении нашими воинами отражено 5 вражеских атак в районах населенных пунктов Терны Донецкой области и Белогоровка Луганской области.
На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 8 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское и Клищеевка Донецкой области.
В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 25 атак врага в районах населенных пунктов Северное, Степное, Бердичи, Ласточкино и Невельское Донецкой области.
На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Новомихайловка, Георгиевка, Победа и Красногоровка Донецкой области, где враг 40 раз пытался прорвать оборону наших войск.
На Новопавловском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.
На Запорожском направлении Силами обороны отражено 6 атак противника в районе населенного пункта Роботино и 1 - в районе населенного пункта Гуляйпольское Запорожской области.
В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Так, за прошедшие сутки противник совершил 4 безуспешных штурма позиций наших войск на левобережье Днепра.
Авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по врагу за сутки - Генштаб26 февраля 2024, 05:03 • 11542 просмотра
На фронте произошло 95 боевых столкновений - Генштаб
95 боевых столкновений произошло на фронте, как сообщается в утренней сводке Генерального штаба.
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