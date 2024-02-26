Авіація Сил оборони завдала 9 ударів по ворогу за добу – Генштаб
Київ • УНН
У Генштабі повідомили, що за минулу добу українська авіація завдала 9 ударів по російським військам, знищивши 3 ракети, 9 безпілотників, а також вразила 7 місць дислокації особового складу та 2 зенітні установки.
Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу та 2 зенітних ракетних комплексах противника. Про це повідомив у ранковому зведенні Генштаб, передає УНН.
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Також нашими захисниками знищено 3 ракети та 9 БпЛА типу "Shahed".
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 3 артилерійських позиціях противника.
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