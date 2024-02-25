Під час нічної атаки Повітряні сили збили 16 безпілотників
Київ • УНН
Українська протиповітряна оборона знищила 16 російських ударних безпілотників типу "Shahed" з 18, які були запущені вночі в різних регіонах.
За минулу ніч ППО знищила 16 російських БпЛА. Про це повідомляють Повітряні сили Збройних Сил України, передає УНН.
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У ніч на 25 лютого 2024 року рф здійснила атаку за допомогою 18-ти ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу "Shahed".
Внаслідок активних контрзаходів українських сил було знищено 16 БпЛА типу "Shahed" у межах Полтавської, Київської, Хмельницької, Миколаївської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей.
За минулу добу рф завдала 9 ракетних ударів, 77 авіаційних атак, 119 залпових обстріла25.02.24, 07:36 • 61921 перегляд