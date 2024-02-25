За минулу добу рф завдала 9 ракетних ударів, 77 авіаційних атак, 119 залпових обстріла
Київ • УНН
За добу відбулося 84 бойових зіткнення: рф завдала 9 ракетних ударів, 77 авіаудари та 119 удар з реактивних систем залпового вогню, згідно зі зведенням Генерального штабу Збройних сил України.
За останню добу відбулося 84 бойових зіткнення. рф завдала 9 ракетних та 77 авіаційних удари. Здійснено 119 обстріл з реактивних систем залпового вогню.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Протягом доби відбулося 84 бойових зіткнення, у результаті яких росіяни завдали 9 ракетних та 77 авіаційних удари, а також здійснили 119 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.
Інформація щодо атаки рф за допомогою безпілотників типу "Shahed-136/131" уточнюється.
Авіаційні удари зафіксовані в ряді населених пунктів різних областей, серед яких Іванівка, Надія, Зарічне, Богданівка, Нью-Йорк, Диліївка, Олександропіль, Новоселівка Перша, Бердичі, Семенівка, Новобахмутівка, Орлівка, Парасковіївка, Новомихайлівка, Урожайне, Старомайорське, Мала Токмачка, Роботине, Новоданилівка.
Артилерійський обстріл охопив понад 120 населених пунктів від Чернігівської до Миколаївської областей.
Волинський та Поліський напрямок: без суттєвих змін.
Сіверський та Слобожанський напрямок: росіяни зберігають військову присутність на прикордонних районах.
Куп'янський напрямок: не зафіксовано штурмових дій ворога.
Лиманський напрямок: у зоні населеного пункту Терни (Донецька область) відбито 3 атаки противника.
Бахмутський напрямок: відбито 13 атак противника в районах Іванівське, Кліщіївка, Андріївка (Донецька область).
Авдіївський напрямок: відбито 14 атак ворога в районах Ласточкине, Сєверне, Первомайське та Невельське (Донецька область).
Мар'їнський напрямок: ворог намагався прорвати оборону 39 разів.
Новопавлівський напрямок: у зоні населеного пункту південніше Золотої Ниви відбито 1 атаку противника (Донецька область).
Запорізький напрямок: відбито 5 атак росіян в районі населеного пункту Роботине (Запорізька область).
Херсонський напрямок: ворог здійснив 2 безуспішних штурми позицій на лівобережжі Дніпра.
Додамо
Авіація Сил оборони здійснила удари в 13 районах зосередження особового складу противника. Знищено 2 ракети Х-31 та 4 розвідувальні БпЛА. Також було нанесено ураження: 1 радіолокаційній станції та 2 районах зосередження особового складу противника.
За останню добу рф завдала 10 ракетних ударів, 93 авіаційних атак, 141 залпових обстріла24.02.24, 07:54 • 38637 переглядiв