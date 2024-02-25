За минувшие сутки рф нанесла 9 ракетных ударов, 77 авиационных атак, 119 залповых обстрелов
Киев • УНН
За сутки произошло 84 боевых столкновения: рф нанесла 9 ракетных ударов, 77 авиаударов и 119 удар из реактивных систем залпового огня, согласно сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
За последние сутки произошло 84 боевых столкновения. рф нанесла 9 ракетных и 77 авиационных ударов. Осуществлено 119 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
В течение суток произошло 84 боевых столкновения, в результате которых россияне нанесли 9 ракетных и 77 авиационных ударов, а также осуществили 119 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.
Информация об атаке рф с помощью беспилотников типа "Shahed-136/131" уточняется.
Авиационные удары зафиксированы в ряде населенных пунктов разных областей, среди которых Ивановка, Надежда, Заречное, Богдановка, Нью-Йорк, Дилиевка, Александрополь, Новоселовка Первая, Бердичи, Семеновка, Новобахмутовка, Орловка, Парасковиевка, Новомихайловка, Урожайное, Старомайорское, Малая Токмачка, Роботино, Новоданиловка.
Артиллерийский обстрел охватил более 120 населенных пунктов от Черниговской до Николаевской областей.
Волынское и Полесское направление: без существенных изменений.
Северское и Слобожанское направление: россияне сохраняют военное присутствие на приграничных районах.
Купянское направление: не зафиксировано штурмовых действий врага.
Лиманское направление: в зоне населенного пункта Терны (Донецкая область) отражено 3 атаки противника.
Бахмутское направление: отражено 13 атак противника в районах Ивановское, Клещеевка, Андреевка (Донецкая область).
Авдеевское направление: отражено 14 атак врага в районах Ласточкино, Северное, Первомайское и Невельское (Донецкая область).
Марьинское направление: враг пытался прорвать оборону 39 раз.
Новопавловское направление: в зоне населенного пункта южнее Золотой Нивы отражена 1 атака противника (Донецкая область).
Запорожское направление: отражено 5 атак россиян в районе населенного пункта Роботино (Запорожская область).
Херсонское направление: враг совершил 2 безуспешных штурма позиций на левобережье Днепра.
Добавим
Авиация Сил обороны осуществила удары в 13 районах сосредоточения личного состава противника. Уничтожено 2 ракеты Х-31 и 4 разведывательных БпЛА. Также было нанесено поражение: 1 радиолокационной станции и 2 районам сосредоточения личного состава противника.
За последние сутки рф нанесла 10 ракетных ударов, 93 авиационных атак, 141 залповых обстрелов24 февраля 2024, 05:54 • 33441 просмотр
За минувшие сутки рф нанесла 9 ракетных ударов, 77 авиационных атак, 119 залповых обстрелов
За сутки произошло 84 боевых столкновения: рф нанесла 9 ракетных ударов, 77 авиаударов и 119 удар из реактивных систем залпового огня, согласно сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
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