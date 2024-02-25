Во время ночной атаки Воздушные силы сбили 16 беспилотников

Правительство Великобритании обвинили в сокрытии "золотых виз" для российских олигархов

Министерство внутренних дел Великобритании обвиняют в сокрытии деталей визовой схемы, которая позволила российским олигархам, попавшим под санкции, получить вид на жительство в Великобритании с помощью инвестиционных виз.