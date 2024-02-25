Во время ночной атаки Воздушные силы сбили 16 беспилотников
Киев • УНН
Украинская противовоздушная оборона уничтожила 16 российских ударных беспилотников типа "Shahed" из 18, которые были запущены ночью в разных регионах.
За минувшую ночь ПВО уничтожила 16 российских БпЛА. Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Детали
В ночь на 25 февраля 2024 года рф осуществила атаку с помощью 18-ти ударных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) типа "Shahed".
В результате активных контрмер украинских сил было уничтожено 16 БпЛА типа "Shahed" в пределах Полтавской, Киевской, Хмельницкой, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей.
За минувшие сутки рф нанесла 9 ракетных ударов, 77 авиационных атак, 119 залповых обстрелов25 февраля 2024, 05:36 • 20126 просмотров
Во время ночной атаки Воздушные силы сбили 16 беспилотников
Украинская противовоздушная оборона уничтожила 16 российских ударных беспилотников типа "Shahed" из 18, которые были запущены ночью в разных регионах.
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