Украина усиливает линию обороны на Авдеевском направлении - Тарнавский
Киев • УНН
Российско-оккупационные войска увеличили количество наземных штурмов до рекордного уровня за последние две недели на Таврическом направлении, сообщает командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия".
Оккупационные войска рф увеличили количество авиаударов и наземных штурмов на Таврическом направлении. Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский в своем Telegram-канале, пишет УНН.
Детали
По его словам, за прошедшие сутки россияне провели рекордное количество штурмов за последние 2 недели.
В операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" противник наращивает количество авиаударов (за минувшие сутки - 45) и штурмовых действий (72 боевых столкновения - больше всего за последние две недели). Также агрессор совершил 897 артиллерийских обстрелов и 83 удара дронами-камикадзе.
В частности, только на Марьинском направлении враг 40 раз пытался прорвать оборону наших войск. Под Авдеевкой - 25, на Запорожье - 6.
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В то же время Украина усиливает оборону, чтобы не допустить продвижения российских войск на Авдеевском направлении.
На Авдеевском направлении усиливаем линию обороны, организуем оборону населенных пунктов западнее Авдеевки, чтобы не допустить дальнейшего продвижения россиян и нанести ему наибольшие потери
Дополнение
Бригадный генерал также рассказал, что по всей операционной зоне ОСУВ "Таврия" общие потери врага (убитыми и ранеными) за вчерашний день составили 447 человек. Абсолютное большинство из них - именно в Донецкой области и под Авдеевкой.
Он также подчеркнул, что для украинских Сил обороны приоритетом в сложных обстоятельствах на поле боя является сохранение жизни наших военных. Он также рассказал о достижениях Сил обороны - уничтожена военная техника и склады врага.
Потери врага в вооружении и военной технике составили 62 единицы, не считая 266 БпЛА. В частности, уничтожено или повреждено 13 танков, 32 ББМ, 2 артсистемы, 15 автомобилей. Также уничтожен 1 склад боеприпасов врага
Напомним
За неделю украинские защитники уничтожили почти 12 российских батальонов, нейтрализовав более 200 артиллерийских установок и 5750 человек личного состава оккупантов.
Украина усиливает линию обороны на Авдеевском направлении - Тарнавский
Российско-оккупационные войска увеличили количество наземных штурмов до рекордного уровня за последние две недели на Таврическом направлении, сообщает командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия".
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