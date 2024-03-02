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Сырский заявил о кадровых решениях по командирам на восточном фронте

Сырский заявил о кадровых решениях по командирам на восточном фронте

Киев  •  УНН

2 марта 2024, 07:34  •  9524 просмотра

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Главнокомандующий ВСУ сообщил, что направил группы специалистов в отдельные бригады на восточном фронте, которые имеют проблемы с подготовкой личного состава, и вынужден принимать кадровые решения в некоторых случаях в отношении командиров.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что на восточном фронте в отдельные бригады, где есть проблемы с подготовкой штаба, отправлены группы специалистов для передачи опыта. В отдельных случаях, когда командир не владеет обстановкой, а действия и команды напрямую создают угрозу жизни и здоровью подчиненных, Сырский отметил, что вынужден принимать кадровые решения, передает УНН.

Продолжаю работать на Восточном фронте. В течение трех дней вполне стало понятно, почему при одинаковых показателях укомплектования личным составом, вооружением и военной техникой одним бригадам удается сдерживать вражеские атаки и держать позиции, а другим - нет. Прежде всего это зависит от командира бригады, уровня его подготовки, опыта, способности принимать адекватные и взвешенные решения и понимания всей полноты ответственности за выполнение поставленных задач и за жизнь и здоровье своих подчиненных

- написал Сырский.

Он отметил, что безусловно, большое значение играет уровень подготовки и слаженности штаба бригады, через который командир осуществляет свои полномочия.

Сырский назвал главные задачи ВСУ в Донецкой области29 февраля 2024, 12:54 • 20865 просмотров

Поэтому, в отдельные бригады, где есть проблемы с подготовкой штаба, мной отправлены группы специалистов для передачи опыта и оказания помощи. По результатам заслушивания командиров бригад и их заместителей были приняты все необходимые решения по обеспечению резервами, боеприпасами, БПЛА и другим оборудованием. В отдельных случаях, когда командир не владеет обстановкой, а действия и команды напрямую создают угрозу жизни и здоровью подчиненных, я вынужден принимать кадровые решения

- сообщил Сырский.

В целом, Сырский отметил действия военнослужащих 54-й омбр, которые точным артиллерийским огнем в сочетании с грамотным минированием уничтожили две колонны бронетехники противника, стойкость и мужество бойцов 25-й опдбр и 47-й омбр в боях за Орловку и Бердичи, решительность и смелость воинов 79-й одшбр во время отражения вражеских атак в районе Новомихайловки.

"Отмечаю как позитив замену одной бригады на переднем крае после двух лет непрерывных боев и перемещения в тыл для восстановления боеспособности. Таким образом, ситуация на фронте остается сложной, но контролируемой", - написал Сырский.

россияне давят абсолютно по всей полосе вокруг Авдеевки - Жорин1 марта 2024, 19:20 • 23465 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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Сырский заявил о кадровых решениях по командирам на восточном фронте

Главнокомандующий ВСУ сообщил, что направил группы специалистов в отдельные бригады на восточном фронте, которые имеют проблемы с подготовкой личного состава, и вынужден принимать кадровые решения в некоторых случаях в отношении командиров.

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