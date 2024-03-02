Сирський заявив про кадрові рішення щодо командирів на східному фронті

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що на східному фронті в окремі бригади, де є проблеми з підготовкою штабу, відправлені групи фахівців для передачі досвіду. В окремих випадках, коли командир не володіє обстановкою, а дії та команди напряму створюють загрозу життю та здоров'ю підлеглих, Сирський зазначив, що змушений ухвалювати кадрові рішення, передає УНН.

Продовжую працювати на Східному фронті. Протягом трьох днів цілком стало зрозуміло, чому у разі однакових показників укомплектування особовим складом, озброєнням та військовою технікою одним бригадам вдається стримувати ворожі атаки та тримати позиції, а іншим - ні. Насамперед це залежить від командира бригади, рівня його підготовки, досвіду, спроможності приймати адекватні та виважені рішення і розуміння всієї повноти відповідальності за виконання поставлених завдань та за життя і здоров'я своїх підлеглих