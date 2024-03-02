Сирський заявив про кадрові рішення щодо командирів на східному фронті
Київ • УНН
Головнокомандувач ЗСУ повідомив, що направив групи фахівців до окремих бригад на східному фронті, які мають проблеми з підготовкою особового складу, і змушений ухвалювати кадрові рішення в деяких випадках щодо командирів.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що на східному фронті в окремі бригади, де є проблеми з підготовкою штабу, відправлені групи фахівців для передачі досвіду. В окремих випадках, коли командир не володіє обстановкою, а дії та команди напряму створюють загрозу життю та здоров'ю підлеглих, Сирський зазначив, що змушений ухвалювати кадрові рішення, передає УНН.
Продовжую працювати на Східному фронті. Протягом трьох днів цілком стало зрозуміло, чому у разі однакових показників укомплектування особовим складом, озброєнням та військовою технікою одним бригадам вдається стримувати ворожі атаки та тримати позиції, а іншим - ні. Насамперед це залежить від командира бригади, рівня його підготовки, досвіду, спроможності приймати адекватні та виважені рішення і розуміння всієї повноти відповідальності за виконання поставлених завдань та за життя і здоров'я своїх підлеглих
Він зауважив, що безумовно, велике значення відіграє рівень підготовки та злагодженості штабу бригади, через який командир здійснює свої повноваження.
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Тому, в окремі бригади, де є проблеми з підготовкою штабу, мною відправлені групи фахівців для передачі досвіду та надання допомоги. За результатами заслуховування командирів бригад та їхніх заступників були ухвалені всі необхідні рішення по забезпеченню резервами, боєприпасами, БПЛА та іншим обладнанням. В окремих випадках, коли командир не володіє обстановкою, а дії та команди напряму створюють загрозу життю та здоров'ю підлеглих, я змушений ухвалювати кадрові рішення
В цілому, Сирський відзначив дії військовослужбовців 54-ї омбр, які влучним артилерійським вогнем у поєднанні з грамотним мінуванням знищили дві колони бронетехніки противника, стійкість та мужність бійців 25-ї опдбр та 47-ї омбр в боях за Орлівку та Бердичі, рішучість і сміливість воїнів 79-ї одшбр під час відбиття ворожих атак в районі Новомихайлівки.
"Відзначаю як позитив заміну однієї бригади на передньому краї після двох років безперервних боїв та переміщення в тил для відновлення боєздатності. Таким чином, ситуація на фронті залишається складною, але контрольованою", - написав Сирський.
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